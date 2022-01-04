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AK Parti'li Kavuncu: "İslam'ın hiçbir zaman bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin" - Son Dakika

AK Parti'li Kavuncu: "İslam'ın hiçbir zaman bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin"

04.01.2022 15:47
AK Parti'li Kavuncu: "İslam'ın hiçbir zaman bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz." dedi.

Kavuncu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş çocuklara Kur'an eğitimi verilmesine yönelik, "Orta Çağ zihniyetine yönelmek" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Bu ifadeleri, tek parti, milli şeflik ve 28 Şubat dönemlerini hortlatma girişimi olarak değerlendiren Kavuncu, CHP'nin muhafazakar kesimin oyunu alabilmek için yaptığı "şirinliklerde" ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kavuncu, "Müslüman bir ülkede 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmeyi Orta Çağ zihniyeti olarak gören CHP, ne kadar maske takarsa taksın, fabrika ayarlarını değiştirmediği sürece böyle fecaatler işlemeye devam edecektir." diye konuştu.

Kavuncu, yıllardır model olarak gösterilen bazı ülkelerde din eğitiminin, 2,5 yaşında başladığını, papaz ve rahibelerin ders verdiğini ifade etti.

Orta Çağ karanlığının Batı'ya ait bir olgu olduğunu ve Müslümanların "Orta Çağ"ı bulunmadığını vurgulayan Kavuncu, "Artık ağzınızdaki bu çürümüş, kokuşmuş sakızı atın. Bu akla ziyan ezberlerinizden kurtulun. Cami ile kilisenin aynı olduğu saplantısından, ihanetinden vazgeçin. İslam'ın tarih boyunca hiçbir zaman ilime, bilime, sanata karşı olmadığını öğrenin. Belki o zaman milletle gerçek manada barışarak helalleşme imkanı bulur, belki o zaman iktidar olma hayalleri kurabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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Orta Çağ, AK Parti, Çorum, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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