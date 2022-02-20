AK Parti'li Özhaseki, KANKA'nın 500. kemik iliği nakli kutlamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dünyada herkese farklı işler düştüğünü ancak önemli olanın bu işleri doğru ve düzgün yapabilmek olduğunu söyledi.

Özahaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Kansere Karşı Birlikte Derneğince (KANKA) 500. kemik iliği nakli dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen kutlamada yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir tören için bir araya geldiklerini ifade etti.

Çok duygusal bir ortamda bulunduklarını anlatan Özhaseki, "Bir tarafta senelerce tedavi görmüş yavrularımız var. Allah kendilerine ufak bir imtihan babında hastalık vermiş. Onu atlatmışlar, aramızdalar. Bana göre o yavrularımızın hepsi birer melek. Diğer taraftan Allah'ın şafi ismiyle bahşettiği şifayı verebilmek adına uğraşan hocalarımız ve personeller var. Onlar da birer melek adeta. Bir taraftan da hayırseverlerimiz var. Onların hizmetine koşan kardeşlerimiz var. Böyle anlamlı bir ortamda buluşmak önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin 81 vilayetine gittiğini belirten Özhaseki, hayırseverlikte Kayseri'nin Türkiye birincisi olduğunu savundu.

Özhaseki, geride eser bırakmanın ve hayır duası almanın değerli olduğunu dile getirerek, salgın döneminde bile hayırseverlerden destek aldıklarını aktardı.

"Acıları hepimiz paylaşıp üstesinden geleceğiz"

Adeta bir tiyatro oyunu gibi herkesin dünyada kendisine verilen görevi ve rolü üstlendiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bana biraz belediye başkanlığı, bakanlık, vekillik vesaire düşmüş onu oynuyorum. Önemli olan bu işi doğru ve düzgün yapabilmek. Sonra da iyi insan olarak göçüp gidebilmek. Allah herkese bir imtihan veriyor. Ben de 65 yaşıma geldim. Dört başı mamur, her işi rast giden hiçbir sıkıntısı olmayan bir insan görmedim. Herkesin bir imtihanı var. Herkesin söylemediği gizli bir acısı var. Belki de kimselerin olmadığı yerlerde ağladığı işler var. Buradaki ailelerimize de o yavruları vermiş imtihan olarak, onların her türlü ihtiyacıyla uğraşıp, gece gündüz hastane kapılarını bekliyorlar. Onlara merhamet ve şefkat gösteriyorlar. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun diyorum. Nice engelli aileleri biliyorum ki belediyeye gelip yalvarıyorlardı, 'Ne olur bir gün ayırın da birkaç saat alın şöyle bir dinlenelim ne olur, tek isteğimiz bu' diyorlardı. Bakın baştaki imtihana bakın, 24 saat onunla uğraşıyorlar, böyle ailelerimiz var. İşte öyle ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Acıları hepimiz paylaşıp üstesinden geleceğiz. Bu inançla da ben elimden geleni yapıyorum."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversitelerinin başta sağlık olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı.

KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nin çok önemli olduğunun altını çizen Çalış, bu merkezin Türkiye'nin bir numarası olduğunu söyledi.

KANKA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise merkezin Türkiye'nin en önemli çocuk kanser, kemik iliği nakli ve kök hücre merkezi olmasını istediklerini dile getirdi.

Programa, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve bazı futbolcular da katılarak çocuklara hediye verdi.

Konuşmaların ardından Özhaseki, Gözbaşı, bazı protokol üyeleri ve futbolcular, çocuklarla fotoğraf çektirip, günün anısına pasta kesti.