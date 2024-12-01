AK Parti'li Yenişehirlioğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nın yol taşlarını döşüyoruz - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Yenişehirlioğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nın yol taşlarını döşüyoruz

AK Parti\'li Yenişehirlioğlu: \'Türkiye Yüzyılı\'nın yol taşlarını döşüyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bizler bu çatı altında yalnızca siyaset yapmıyor, 'Türkiye Yüzyılı'nın yol taşlarını döşüyoruz" dedi.

01.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:51
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bizler bu çatı altında yalnızca siyaset yapmıyor, 'Türkiye Yüzyılı'nın yol taşlarını döşüyoruz" dedi.

Mardin'e gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti Teşkilatları İl Delegeleri Ortak Akıl Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yenişehirlioğlu, birçok kez ziyaret ettiği diller ve dinler kenti Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıl önce millete hizmet etmek için bu kutlu yürüyüşe başladıklarını kaydeden Bahadır Yenişehirlioğlu, bu davanın birer neferi olarak yürümeye devam edeceklerini söyledi. Yenişehirlioğlu, güçlü Türkiye'yi var ederek aynı heyecan ve azimle yarınları inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, "23 yıl bizi ayakta tutan, rakiplerimize göre avantajlı kılan vasfımız hiç kuşkusuz ortak akla önem vermemiz. Kuruluşumuzdan beri farklı düşünceleri ortak akıl potasında buluşturan bir partiyiz. Eleştiriye özelikle yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk, açık olmaya devam edeceğiz" dedi.

'SORUMLULUĞUMUZ YÜKSEK VE YÜKÜMÜZ AĞIR'

Bahadır Yenişehirlioğlu, daha sonra aynı yerde düzenlenen AK Parti Artuklu Gençlik Kolları 4'üncü Olağan Genel Kongresi'ne katıldı. Yenişehirlioğlu burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Gençlerimiz; toplumumuzun ve ak davamızın en sağlam yapı taşıdır. Büyük medeniyetimizin köklü davasını omuzlayan gençlerimiz, kalemleriyle, kitaplarıyla, inanç ve umutlarıyla temelleri atılmış olan 2053 ve 2071 Türkiye'sini inşa edecek ve nesiller boyu bu ideale sahip çıkacak gençlerden oluşmaktadır. Sorumluluğumuz yüksek ve yükümüz gerçekten ağırdır. Bizler bu çatı altında yalnızca siyaset yapmıyor, Türkiye yüzyılının yol taşlarını döşüyoruz. Adaletin, medeniyetin, kalkınma ve refahın yüzyılının taşlarını döşüyoruz. Bugün bu dava için çalışan, ter döken, fedakarlık yapmaktan çekinmeyen genç kardeşlerim, yarın Allah'ın izniyle devletimizin istikbaline, medeniyetimizin istiklaline yol göstereceklerdir" diye konuştu.

Tek liste ile gidilen AK Parti Artuklu Gençlik Kolları 4'üncü Olağan Genel Kongresi'nde mevcut başkan Sinan Köle, görevini Veysi Cırık'a devretti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Yenişehirlioğlu: 'Türkiye Yüzyılı'nın yol taşlarını döşüyoruz - Son Dakika

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