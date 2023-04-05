AK Parti listelerinin kulislere sızdığı iddia edildi: Türkiye'nin tescilli güzelinin de ismi yer alıyor

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek

Ankara, 14 Mayıs seçimleri öncesi, en yoğun haftalardan birini yaşıyor. Milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel Merkezlerde yoğun bir mesai var.

SEDA SARIBAŞ LİSTEDE

Parti genel merkezlerinde çalışmalar devam ederken kulislerde de birtakım listeler dolaşmaya başladı. Listelerden birinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş'ın ismi de yer alıyor. Listede Sarıbaş, AK Parti Aydın 2. sıradan aday gösterildi.

MKYK LİSTESİNE DE GİRMİŞTİ

Seda Sarıbaş, daha önce 75 üyeden oluşan AK Parti MKYK listesine de girmişti.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulunan Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. 2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Aslen Adanalı olan ve iki çocuğu bulunan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.