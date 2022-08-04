Milletvekili Kahtalı'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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Milletvekili Kahtalı'dan esnaf ziyareti

04.08.2022 12:34
Milletvekili Kahtalı'dan esnaf ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, esnaf ziyaretinde, Türkiye'nin tahıl krizini çözerek büyük bir diplomasi başarısı ortaya koyduğunu belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, esnaf ziyaretinde, Türkiye'nin tahıl krizini çözerek büyük bir diplomasi başarısı ortaya koyduğunu belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Niyazi Mısri Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kahtalı, meclisin tatil olmasıyla beraber sık sık esnaflarla bir araya geldiklerini ve onların taleplerini dinlediklerini söyledi.

Gündeme dair de konuşan Kahtalı, Türkiye'nin tahıl krizini çözerek büyük bir diplomasi başarısı ortaya koyduğunu belirtti. Kahtalı, "Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve büyük çabaları ile 25 milyon ton tahıl krizi çözüme kavuştu. Büyük bir diploması başarısı olan bu adım Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu gelişme, Türkiye'nin dünyanın önündeki bütün meselelerde ne kadar merkezi bir rol üstlendiğini, dünyanın neresinde bir sorun olursa Türkiye'nin bunu çözebilecek işlevi bulunduğunu ortaya çıkardı. Ben bu noktada Cumhurbaşkanımız'a ve Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte başta enerji krizi olmak üzere küresel fiyat artışları konusunda da ülkemiz sorunu kökünden çözmek için küresel anlamda yine çok önemli bir rol üstlenecek bunu hep birlikte müşahade edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin bir çözüm partisi olduğunu dile getiren Kahtalı, "20 yılda ülkenin kangrenleşmiş, halı altına süpürülmüş bütün sorunlarını AK Parti çözdüğü gibi bundan sonraki sorunlarını da kesinlikle sadece ve sadece AK Parti çözecektir. Bugün vatandaşlarımızın çektikleri sıkıntıları biliyoruz ama vatandaşlarımız da çok iyi biliyor ki bu sıkıntıların tek çözüm adresi yine AK Partidir. Son zamanlarda attığımız adımlar, memur, çalışan ve emeklilerin maaşlarında yaptığımız artışlar, sosyal konut projesi, gençlerimizin KYK kredilerindeki faizlerin silinmesi gibi önemli düzenlemeler bunun en net örneğidir. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin adeta sigortası konumundadır. Nerde bir sorun çıksa milletimiz kime gideceğini ve kimin bu sorunu çözeceğini çok iyi biliyor. Küresel anlamda yaşanılan ekonomik sıkıntı birçok ülkede yakından hissediliyor ama biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızı da esnafımızı da bu yüksek fiyatlara karşı ezdirmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah'ın izniyle enflasyonu da dizginleyeceğiz ve vatandaşımızı rahata kavuşturacağız kimse endişe etmesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizler gecemizi gündüzümüze katmış vaziyetteyiz. Her gün vatandaşımızı rahatlatacak bir adım atıyoruz. Attığımız bu adımların meyvesini inşallah kısa bir süre içinde alacağız. Milletimiz neler yapıldığını, nasıl bir mücadele ortaya koyduğumuzu çok iyi görüyor ve biliyor" diye konuştu. - MALATYA

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AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret AK Partili Kahtalı'dan MTB'ye ziyaret
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Kahtalı'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

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