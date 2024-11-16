AK Parti Menderes İlçe Kongresi yapıldı

Politika

AK Parti Menderes 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi nikah salonundaki kongreye AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, İzmir İl Koordinatörü ve Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ile İl Başkanı Bilal Saygılı katıldı.

İl Başkanı Bilal Saygılı, kongrede yaptığı konuşmada İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe dikkat çekerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geçen hafta TBMM'de gösterdiği kirli su örneğinin Körfez'in içinde bulunduğu durumu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Kurum'un 1,5 litrelik kirli su örneğiyle CHP'nin belediyecilik anlayışını gözler önüne serdiğini belirten Saygılı, "Ancak Körfez'de milyonlarca ton deniz suyunu kirletenler utanmazken, bakanımızın bu gerçeği göstermesine tepki gösteriyorlar. Bu ne büyük bir çelişkidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanımız ve milletvekillerimizle birlikte İzmir'in daha müreffeh bir geleceğe kavuşması için mücadele ediyoruz. Körfez Bilim Kurulu, 15 maddelik acil bir eylem planı yayınladı. Ancak bunu 'nasıl yapamam, yapmam diye' bahane arayan İzmir Büyükşehir Belediyesi var." dedi.

İzmir İl Koordinatörü ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kongreleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Katılımcı milletvekillerinin de birer konuşma yaptığı kongrede mevcut ilçe başkanı Cengiz Akkuş, tekrar aday oldu.