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AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, CHP ve DEM Parti'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, CHP ve DEM Parti'ye tepki gösterdi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün saldırısında 12 askerin şehit olmasının ardından TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ile DEM Parti'ye tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, CHP ve DEM Parti\'ye tepki gösterdi
30.12.2023 - 12:44,
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütünün saldırısında 12 askerin şehit olmasının ardından TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP ile DEM Parti'ye tepki gösterdi.

Gider, Lapseki ilçesinde partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bir dönemden geçtiğini dile getirerek, çok kısa bir süre içinde İsrail'in dünya devi şirketler, dünya devi ülkelerin yöneticilerinin de destek olması suretiyle 20 bin kişiyi katlettiğini, 50 bin kişiyi de yaraladığını söyledi.

"Allah'tan aklıselim gençler ve insanlar var. Dünyada protestolar devam ediyor. Bu zulme son vermesini diliyorum." diyen Gider, bölücü terör örgütü PKK'nın son dönemdeki saldırılarına değindi.

Milletvekili Ayhan Gider, "Şehitler verdik. Bu şehitleri verirken bile HADEP'den, DEP'ten neyse artık adı batsın yeni adı, ondan bir ümidimiz yok ama CHP'den yine destek göremedik, yine birlik göremedik, yine kardeşlik göremedik. O bildiriye imza atmamak için yerel seçimde PKK destekçilerinden 3-5 oy devşirebilmek için yine uzak durdular, yine saçma sapan lafların arkasına sığındalar. İnşallah 2024 yılında Rabb'im onlara akıl ihsan eylesin." diye konuştu.

Lapseki'nin siyasetteki öneminin büyük olduğuna değinen Gider, şöyle devam etti:

"Bu işler nüfusla, kalabalıkla olmaz. Lapseki ilçesi, 1980'den önce kadın milletvekili çıkarabilen bir ilçe. Siyasetle iç içe bir ilçe. AK Parti kurulduğu zaman ilk milletvekilimiz Mehmet Daniş, Lapsekili. 11 yaşında bir çocuk valizini alıyor, buradan İstanbul'a gidiyor yatılı okula ve grup başkanvekili olarak dönüyor. Bu, Lapseki için büyük bir şeref. Bülent Bey, İstanbul'da bugüne kadarki ve inanıyorum bundan sonra da en genç teşkilat başkanı. Ondan sonra da daha genç teşkilat başkanlığı yapan birinin olacağını tahmin etmiyorum. O makamlara torpille gelemezsiniz. Emeğinizle, tırnaklarınızla gelirsiniz. Ondan sonra da Türkiye'de AK Parti'nin en uzun süre grup başkanvekilliğini yaptı."

Lapseki'ye yapılan yatırımların büyük bir bölümünü, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın hizmet olarak getirdiğini belirten Gider, "Resmi göreviyle ilgili değil daha önceki gönül ilişkilerini kullanarak getirdi. Bugünkü Lapseki dünkü Lapseki ile kıyaslanamayacak bir yer. Ben hepiniz adına ona tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun." dedi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, belediye başkan adayları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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