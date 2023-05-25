AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun

25.05.2023 09:59

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için geri sayım sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı büyük ses getirdi. Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Seçimde yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinden AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"HANGİ SORUNU ÇÖZMÜŞ KILIÇDAROĞLU?"

Cevizoğlu, "Kılıçdaroğlu bugüne kadar hep 'mış gibi' yaptı. Hangi sorunu çözmüş Kılıçdaroğlu? Bugüne kadar seçmenin kafasını sürekli karıştıran. Birbiriyle zıt sürekli söylemler, uçuşan başı boş düşünceler... CHP'ye gönül vermiş, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Atatürk'ün hatrına' CHP'ye oy verenler bir baksın vaziyete" diye konuştu.

"BU KADAR TUTARSIZLIĞA KENDİ SEÇMENLERİ DE ÇOK KIZGIN"

İkinci tur seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde de bulunan AK Partili Cevizoğlu, konuşmasının devamda şu ifadeleri kullandı; "Ben rakam vermek istemem ama bu pazar günü Kılıçdaroğlu, yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun. Çünkü bu kadar tutarsızlığa kendi seçmenleri de çok kızgın, onu söylüyorlar."

YORUMLAR
500
AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan 2. tur yorumu: Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan 2. tur yorumu: Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun

Kemal Kılıçdaroğlu, Hulki Cevizoğlu, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'ye atılan diktatörlük iddialarının safsatadan ibaret olduğunu gösterdik
09:49 AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun
09:43 AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan 2. tur yorumu: Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun
09:40 Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Andrea Pirlo'ya talip çıktı! Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İtalyan hocayı gözüne kestirdi
09:30 Apar topar gönderilmişti! Süper Lig'in yeni ekibi, Andrea Pirlo'yu gözüne kestirdi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye atılan diktatörlük iddialarının safsatadan ibaret olduğunu gösterdik
09:12 Resmi Gazete'den duyuruldu! Depremin gerçekleştiği 11 ildeki elektrik ve doğal gaz fatura borçları silindi
08:58 Babası İlham Gencer'i kaybeden Bora Gencer: Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadım
08:58 Babası İlham Gencer'i kaybeden Bora Gencer: Babama kalp masajı yaptım ama kurtaramadım
08:54 Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslendi: Paylaşımları durdurun, cesaret gösterip o salona geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 10:03:22. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu, 2.turu yorumladı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37-38 alabilirse öpsün başına koysun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement