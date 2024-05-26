AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'yı birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'yı birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya\'yı birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremde büyük yara alan Malatya'nın birlik ve beraberlikle ayağa kaldırılabileceğini belirterek, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Ölmeztoprak, ayrıca Filistinli kardeşlerimiz için Müslümanların kıyamda olduğunu belirtti.

26.05.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremde büyük yara alan Malatya'nın birlik ve beraberlikle ayağa kaldırılabileceğini belirterek, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ziyaret ettiği esnaf ve STK temsilcilerine kent genelinde sürdürülen imar çalışmaları hakkında bilgi vererek, talep ve isteklerini dinledi. Güne İl Sağlık Müdürlüğü'nün değerlendirme toplantısına katılarak başlayan Milletvekili Ölmeztoprak, "6 Şubat asrın felaketi sonrası Malatya'daki sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte müşahede ettik ve var olan bu altyapının daha da güçlendirilmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam etti, ediyor. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşanan Malatya'mızda 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana sağlık hizmetleri bir an olsun aksamadan devam etti. Depremlerde kısmen hasar alan bazı hastanelerimiz yapılan tadilatların ardından eskisinden daha güçlü ve estetik olarak da güzel bir görünüme kavuşturularak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Kent olarak her ne kadar güçlü bir sağlık altyapımız bulunmuş olsa da şehrimiz genelindeki sağlık yatırımlarımızın arttırılması için çalışmalarımıza hız verdik. Bölgenin sağlık merkezi durumunda olan Malatya'mızda sağlık alanındaki hizmet çıtasını daha yukarıya çıkarmak için tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Malatya Ölmeztoprak, toplantı sonrası AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Doğan ile birlikte Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Terziler Odası, Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Mahrukatçılar Esnaf Odası ile Geçici Ticaret Çarşısı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde Ölmeztoprak, kentte devam eden imar ve ihya çalışmalarının ortak akıl ve istişarelerle sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Fatih Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, bölge halkının taleplerini dinledi.

"Filistinli kardeşlerimiz için Müslümanlar kıyamda"

Malatya Gazze Gönüllüleri Derneği'nin düzenlediği etkinliğe de katılan Milletvekili Ölmeztoprak, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan soykırım, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın katledilmesine yol açmış, uluslararası hukukun en ağır ihlallerinden birini teşkil etmektedir. Gayri insani koşullar altında bulunan Filistinli kardeşlerimiz için her türlü destek, yardım, dayanışma ve dua için Müslümanlar kıyamdadır inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve himayelerinde Gazze'ye en fazla insani yardımı yapan ve yine Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze için müdahil olan ve yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya haykıran, yaraları sarıp, akan kanı durdurmaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın' ayeti kerimesinde soykırım karşısındaki duruşumuz insanlığımızın, vicdanımızın ve imanımızın bir gereğidir. Kurtuluşa vesile olabilecek adımların umuduyla duaya, dirayetle destek ve gayretle inşallah" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'yı birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 Canlı anlatım Kadıköy’de gol yağmuru var Canlı anlatım! Kadıköy'de gol yağmuru var
17:48 Canlı anlatım Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı Canlı anlatım! Şampiyonluk maçında ikinci yarı başladı
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
13:57 33 hasta fenalaşmıştı Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış 33 hasta fenalaşmıştı! Diyaliz merkezinde bir gün önce özel şirket bakım çalışması yapmış
18:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti
17:20 Galatasaray’da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak Galatasaray'da sakatlanan Nelsson, Konyaspor maçında oynayamayacak
17:09 Katar Hava Yolları’na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı Katar Hava Yolları'na ait uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:02 İran’da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu İran'da eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığına aday oldu
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 20:15:03. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'yı birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement