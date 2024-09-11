AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış: Yeni bir anayasa yapılmalı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış: Yeni bir anayasa yapılmalı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, katılımcı, demokratik, şeffaf ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yeni bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti. Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçtiğini; o süreçte siyasi partilerin kapatıldığını, vatandaşların işkenceye maruz kaldığını ve demokrasinin ağır bir darbe aldığını söyledi.

11.09.2024 15:17
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, katılımcı, demokratik, şeffaf ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yeni bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçtiğini; o süreçte siyasi partilerin kapatıldığını, vatandaşların işkenceye maruz kaldığını ve demokrasinin ağır bir darbe aldığını söyledi.

AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra 12 Eylül'ün sonuçlarını ortadan kaldıracak, daha demokratik ve şeffaf bir sistemin oluşturulması için yoğun gayretler ortaya konulduğunu ifade eden Alkayış, "12 Eylül darbesinin failleri hakkında ceza davaları açılmasıyla artık hiç kimsenin 'yaptığım yanıma kar kaldı' demeyeceği bir süreç de başlamış oldu. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bu egemenliğin tüm yönleriyle sisteme yansıması ve millet iradesi üzerinde hiç kimsenin sözünün olmaması lazım. Artık demokrasimiz, kökleşmiş, içselleşmiş ve milletimiz tarafından benimsenmiştir." diye konuştu.

Türkiye'de halen darbe atmosferinde oluşturulan 1982 Anayasasının geçerli olduğuna dikkati çeken Alkayış, şu anda bütün siyasi görüşleri barındıran bir parlamentoya ve 100 yıllık Cumhuriyet tecrübesine sahip olunduğunu belirtti. Alkayış, bu tecrübeyle katılımcı, demokratik, şeffaf ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yeni bir anayasa yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Meclis olarak bundan sonra değil darbe yapılmasını, bunu kimsenin aklından dahi geçiremeyeceği bir yasal ortamı hep beraber oluşturalım." dedi.

Alkayış, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini anımsatarak, "Bu olayın bütün boyutlarıyla hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde aydınlatılması ve bunu yapanların en ağır derecede cezalandırılması milletçe hepimizin ortak beklentisidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış: Yeni bir anayasa yapılmalı - Son Dakika

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