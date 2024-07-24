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Politika

AK Parti Milletvekilleri Romanya'da temaslarda bulundu

AK Parti Milletvekilleri Romanya\'da temaslarda bulundu

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Romanya Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Gider, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile birlikte Romanya'da çeşitli temaslarda bulundu. Romanya ziyareti kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı'na katılan heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması için çalışmalara ve iş birliklerine değindi. Toplantının ardından Bakan Işıkhan ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura Oprescu arasında protokol imzalandı.

24.07.2024 12:06
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AK Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Romanya Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Gider, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile birlikte Romanya'da çeşitli temaslarda bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve TBMM Romanya Dostluk Grubu Başkanı Ayhan Gider, Romanya ziyareti kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye taşınması için yürütülecek çalışmalara ve iş birliklerine değinildi. Toplantının ardından Bakan Işıkhan ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura Oprescu "Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısına" ilişkin protokolü imzaladı. Gider, ortak çalışma grubunun işgücü piyasası politikaları, iş teftiş faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik gibi konularda uzman değişimi ve çevrim içi toplantılar gerçekleştireceğini, çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerin paylaşılacağını belirtti.

AK Parti Milletvekili Gider, daha sonra Bakan Işıkhan'la birlikte Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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