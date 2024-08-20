AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç, Manisa Müzesi ve Halk Kütüphanesi İnşaatını İnceledi

Politika

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç saha çalışmaları kapsamında açılışı bir türlü gerçekleştirilemeyen Manisa Müzesi ve yapımı devam eden Manisa İl Halk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Arınç, müzenin tefrişatı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda Ankara'dan Manisa'ya bir heyetin gelip çalışmalara başlayacağını söyledi.

Yasama yılının son bulup TBMM'nin tatile girmesiyle beraber milletvekilleri saha çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç da bu kapsamda çalışmalarını Manisa merkezde sürdürdü. Gördes ve Salihli ilçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgeden Manisa merkeze gelen Mücahit Arınç, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün yatırım ve projelerini yerinde inceledi.

Açılışı yılan hikayesine dönen Manisa Müzesi'ni gezen Arınç, müzenin tefrişatı için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda Ankara'dan Manisa'ya bir heyetin gelip çalışmalara başlayacağını söyledi.

"Manisa'nın hafızasını tazeleyeceğiz"

Ardından Manisa İl Halk Kütüphanesi inşaatını da yerinde inceleyen Arınç, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'tan projeye dair teknik bilgiler aldı. Kış aylarına kalmadan açılması beklenen kütüphanenin güçlü teknolojik alt yapısının çağın ihtiyaçlarını karşılaması yönünden önemli olduğunu belirten Arınç, "Şehrimizin donanımlı bir kütüphaneye ihtiyacı vardı. Projemizle bu ihtiyaç açığını kapatmayı planlıyoruz. Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. Bizler de bu projemizle Manisa'mızın hafızasını tazeleyeceğiz." dedi. - MANİSA