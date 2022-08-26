Tüfenkci: "Kendi helikopterini ve kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz" - Son Dakika
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Tüfenkci: "Kendi helikopterini ve kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz"

26.08.2022 17:02
Tüfenkci: "Kendi helikopterini ve kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir ziyarette, "Kendi helikopterini ve kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir ziyarette, "Kendi helikopterini ve kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz" dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, Üniversiteli Malatya'lılar Platformu (ÜNİMAP) üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Milletvekili Tüfenkci, "2002'den önce Türkiye'de 76 üniversite vardı, bugün geldiğimiz noktada 186 üniversite var. 2002'den önce Türkiye'de 26 havaalanı vardı, baktığımız zaman uçak sayısı da çok sınırlıydı ve seyahat eden insan sayısı sınırlıydı. Her insan uçakla seyahat edemezdi. Bugün öğrencimiz bile uçakla seyahat edebilir hale geldi. Havaalanı sayımız da 56'ya yükseldi. O zamanlar Ankara'ya, İstanbul'a gittiğimizde duble yollar yoktu. Şimdi neredeyse Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine kadar her yerde duble yollarımızı, otobanlarımızı görebiliyoruz. Rahmetli Özal'ın Türkiye'yi yurt dışına açma çalışmalarıyla beraber 32 Organize Sanayimiz varken bugün 98 organize sanayimiz var.

Malatya üzerinden söylersek, o zaman 1 Organize Sanayimiz vardı, şu an 5 organize sanayimiz var. Malatya'mızda 1 üniversitemiz varken şimdi Turgut Özal Üniversitemizi de açtık. O zaman Malatya'da bir devlet hastanemiz varken, bugün 600 yataklı Araştırma Hastanemizi yaptık. Yanına Türkiye'nin en büyük Karaciğer Enstitüsünü kurduk. Dünyada Türkiye'nin en büyük Onkoloji Hastanesini kurduk. AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'de yerlilik oranlarımız yüzde 15'lerdeydi ve biz kendi piyade tüfeğimizi bile yapamıyorduk, kendi kurşunumuzu yapamıyorduk. Şimdi kendi piyade tüfeklerimize, makineli tüfeklerimize kadar toplarımıza kadar SİHA' larımıza kadar İHA'larımıza kadar kendimiz üretiyoruz. 2023'te ve 2024'te kendi helikopterini yapan, kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Savunmada bizim yerlilik oranlarımız yüzde 85'lere çıktı. Bu çok önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

"Hizmetleri 10'a katladık"

Tüfenkci, "Okullaşma oranlarına baktığımızda bizden önce en büyük bütçe Savunma Bakanlığı'na gidiyordu. Şimdi en büyük bütçe Milli Eğitim Bakanlığına gidiyor. Malatya'da şu anda sadece inşaatı devam eden 122 okulumuz var. Ana okullarını 4-6 yaşa kadar indirebilen bir ülke konumuna geldik. Bebek ölümlerinde yüzde 10'lardan yüzde 1'lere geldik. Şu anda her ilçemizde entegre devlet hastanesi var. Kuluncak'ın nüfusu 7 bin, biz oraya entegre devlet hastanesi yaptık. Doğanyol'un 5 bin nüfusu var, oraya entegre devlet hastanesi yaptık. Yeşilyurt'ta devlet hastanemiz var, Battalgazi'de var, merkezde var. Geçmişte sağlık ocakları ile yetiniyorlardı. Dolayısıyla bunların hepsini 10'a katladık" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Bülent Tüfenkci, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'Kendi helikopterini ve kendi uçağını yapan bir ülke konumuna geleceğiz' - Son Dakika

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