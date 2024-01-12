 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması sonrası AK Parti, 14 Ocak Pazar günü yapacağı belediye başkanları aday tanıtım toplantısını iptal etme kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir." dedi.

12.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 00:05
Abone Ol

AK Parti, pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısını Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle erteledi.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü Ankara'da yapacağı aday tanıtım toplantısını iptal etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

AK Parti'nin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

İYİ PARTİ DE ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!" dedi.

AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

CHP MYK, ŞEHİTLER İÇİN YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın yapacakları etkinlikleri iptal ettiklerini duyurarak "Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım" dedi.

Özel yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun."

AK Parti\'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
YORUMLAR

AK Parti, Türkiye, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi - Son Dakika


23:33
6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim

Son Dakika
23:33 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21 İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 00:26:53. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement