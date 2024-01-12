AK Parti\'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti, pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısını Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olması nedeniyle erteledi.

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kuzey Irak'tan gelen acı haber, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

AK PARTİ ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü Ankara'da yapacağı aday tanıtım toplantısını iptal etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

İYİ PARTİ DE ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!" dedi.

CHP MYK, ŞEHİTLER İÇİN YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın yapacakları etkinlikleri iptal ettiklerini duyurarak "Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım" dedi.

Özel yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun."