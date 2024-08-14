AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı Kütahya'da Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı Kütahya'da Düzenlendi

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümü dolayısıyla program düzenledi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak yayınlandı. AK Parti'nin 23. doğum günü kutlandı. Parti yetkilileri, AK Parti'nin başarılarını ve geleceğe yönelik hedeflerini vurguladı.

14.08.2024 20:56
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıldönümü dolayısıyla program düzenledi. AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşma canlı olarak yayınlandı. Programa Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Partinin İlk kurulduğu günden beri aynı heyecan içerisinde olduklarını söyleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik, "Geçen 23 yıllık süreçte her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın, bu süreçte nice zorlukları göğüsleyip nice zaferler elde edenlerin adıdır AK Parti" diye konuştu.

AK Parti'nin 23. doğum gününü kutladıklarını belirten İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, "Çok şükür 23 yıldır bu partiye hizmet ediyoruz, son 1 yıldır yaşanan küçük ekonomik sıkıntılardan dolayı darılmalara meydan vermeden, hep beraber yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerle özel olarak ilgilenilmesi gerektiğini belirten AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, 2028 seçimlerinde sonucu liseli gençlerin belirleyeceğini söyledi. AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, "Bu dava bizim, 23 yıldır olduğu gibi yine omuzlarımızda taşımaya söz veriyoruz" dedi.

AK Parti'nin bir başarının, geleceğin, adaletin ve kalkınmanın hikayesi olduğunu dile getiren AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, "Bugün AK Parti'yi kötüleyenlere baktığınızda AK Parti'nin yaptığı işlerden daha iyisini yapamayacaklar ama kötülemek için eleştiriyorlar" diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Abdülhamit'in torunu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdülhamit'in yarım kalan işlerini tamamladığını söyledi.

Programda son konuşmayı yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gece gündüz çalışacağız, bütün elleri sıkacağız, bütün kapıları çalacağız ve bütün gönüllere gireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı Kütahya'da Düzenlendi - Son Dakika

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