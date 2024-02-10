AK Parti Karabük İl Başkanlığı Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Politika

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım toplantısı yoğun ilgiyle gerçekleşti.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Karabük belediye başkan adayları tanıtım toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan aday tanıtım toplantısında, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, "Karabük'e yeni bir enerji geldi. Karabük'e dinamizm geldi. 31 Mart'ta Karabük'ümüze ve bütün ilçelerimize yeniden bahar gelecek. Her yerde çiçekler açacak" dedi.

"Karabük'ü bölgenin, Türkiye'nin yıldızı haline getireceğiz"

Karabük genelinde başarılı bir seçim geçireceklerini belirten AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise, 31 Mart'a kadar belediye başkan adaylarına bir vazife bir ödev verdiğini söyleyerek "Teşkilatlarımızla beraber Cumhurbaşkanımızın tabiriyle birebir adam adama markaj yapmak bizim siyasi geleneğimizin, hareketimizin en önemli özelliklerinden biridir. Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmayacağız. Küskünümüz, dargınımız olabilir. Her yere ulaşacağız. Yarın, öbür gün belediye başkanı olduğunuz zaman cadde cadde, sokak sokak dolaşacağız. Seçimden seçime belediye başkanlığı yapanlar var. Biz onlardan değiliz. Sürekli halkımızın içinde olmak durumundayız. Onların dertleriyle dertleneceğiz, çözüm bulma yolunda adım atacağız. Bizler de şehrin milletvekilleri olarak sizlerin yanındayız. Sizlerle beraber el ele, kol kola Karabük'ü bölgenin, Türkiye'nin yıldızı haline getireceğiz." dedi.

"Şehri imar edeceğiz"

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün artık her kesim tarafından kabul edildiği üzere yorgun ve bitkin bir şehir imajına büründüğünü ifade ederek, " Güçlü ticaretini, güçlü ekonomisini, köklü geçmişini, ekmek mücadelesini ve kuruluşundaki renkli şehir yapısını temsil eden yerel bir vizyon ortaya koyulamamıştır. Kısır siyasi söylemler, basit ve işlevselliğini yitirmiş çözümler malesef şehrimize kan kaybettirmeye devam etmektedir. Şehir istişare kültürünün olmadığı, ben yaptım oldu anlayışının sonucu şehrimiz git gide yaşanabilirliğini kaybetmektedir. Böyle bir noktada Cumhurbaşkanımızın takdiri ve desteğiyle, halkımızın birlik ve beraberliğiyle Karabük'ümüze gerçek belediyecilik ve gönül belediyeciliği vizyonunu getirmek için bismillah dedik, kolları sıvadık, yola çıktık. Yerel yönetimdeki AK Partimizin başarısı, hizmet ve eser belediyeciliği artık Karabük'ümüz için bir tercih, bir seçim değil ihtiyaç haline gelmiştir. Hizmet ve eser belediyeciliğini ortaya koyacak yeni bir vizyona, yeni bir Karabük'e ihtiyaç vardır. Özkan Çetinkaya AK Parti'nin Türkiye'deki en genç belediye başkan adayıdır. Diyoruz ki en genç belediye başkanı ama en çok çalışan, en çok hizmet getiren, en çok proje üreten ve en güzel şehri ortaya çıkartacak belediye başkanı olacağız. 7/24 belediyecilik anlayışımızla sahada, icraatta ve halkın yanında, gönül ve saha belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Toplumun her kesimi için ilk gün şunu söylemiştik. Hazırız, kararlıyız. Şehri imar edeceğiz.

Gönülleri de ihya edeceğiz." dedi.

"Karabük'te sefer başlamıştır, zafer yakındır inşallah"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise salondaki coşku ile 31 Mart için Karabük'ün kararını verdiğini gördüğünü söyledi.

Karaaslan " Türkiye Yüzyılı'nın güçlü hedeflerine ulaşması için gereken o dinamizmi Karabük'ümüzden sağlamak için gece gündüz demeden çalışacak. Bugün itibariyle önümüzde tam 51 gün var. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Aslolan 30 Mart gecesi yastığa başımıza koyduğumuzda, 'Keşke şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, biraz daha uğraşsaydım.' demek değil 'Allah'ım ben üzerime düşen her şeyi yaptım. Elimden gelen buydu. Rabbim sana emanet ediyorum.' diyecek kadar üzerimize düşen vazifeyi ve sorumluluğu yerine getirmektir. Sözün özü biz elbette özellikle Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de birliğin beraberliğin altına imzamızı attık. Burada bir rekabet, bir yarış olacak muhakkak ama inanıyoruz ki o ruhun da sokaklara yansıdığı bir biçimde olacak. Her seçim yeni bir süreç. Adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz bu süreçte ancak güçlü şehirlerimizle, şehirlerimiz gücüyle birlikte geleceğe taşıyabiliriz. Bugün burada attığımız adımla birlikte Karabük'te sefer başlamıştır, zafer yakındır inşallah." dedi.

Konuşmaların akabinde AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Eskipazar Belediye Başkan adayı Serkan Civa, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, Ovacık Belediye Başkan Adayı Ahmet Şahin, Yenice Belediye Başkan adayı Sertaş Karakaş ve Yortan Belde Belediye Başkan adayı Yılmaz Tiryaki tek tek tanıtıldı. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. - KARABÜK