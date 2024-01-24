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AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 25 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.

AK Parti\'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu
24.01.2024 - 22:36,  Güncelleme: 22:44
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AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu

ANKARA - Ankara'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 25 ilçe belediye başkan adayı belli oldu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde sıralandı: Akyurt ilçesi belediye başkan adayı Hilal Ayık, Altındağ ilçesi belediye başkan adayı Veysel Tiryaki, Bala ilçesi belediye başkan adayı Ahmet Buran, Beypazarı ilçesi belediye başkan adayı Tuncer Kaplan, Çankaya ilçesi belediye başkan adayı Duhan Kalkan, Çamlıdere ilçesi belediye başkan adayı Hazım Caner Can, Çubuk ilçesi belediye başkan adayı Baki Demirbaş, Evren ilçesi belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Haymana ilçesi belediye başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan ilçesi belediye başkan adayı Serhat Oğuz, Keçiören ilçesi belediye başkan adayı Zafer Çoktan, Mamak belediye başkan adayı Asım Balcı, Nallıhan ilçesi belediye başkan adayı İsmail Öntaş, Sincan ilçesi belediye başkan adayı Murat Ercan, Güdül ilçesi belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın, Kızılcahamam ilçesi belediye başkan adayı Süleyman Acar, Elmadağ ilçesi belediye başkan adayı Eyüp Tekiner, Pursaklar ilçesi belediye başkan adayı Ertuğrul Çetin, Şereflikoçhisar ilçesi belediye başkan adayı Memiş Çelik ve Yenimahalle ilçesi belediye başkan adayı Abdülkadir Aydoğan oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin destekleneceği ilçelerin adaylarını da sahneye çağırarak tanıttı. Buna göre, Ayaş'a Mehmet Kirazdibi, Etimesgut'a Enver Demirel, Gölbaşı'na Ramazan Şimşek, Kalecik'e Erdal Dal, Polatlı'ya aday gösterilen Levent Çağlancı sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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