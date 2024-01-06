AK Parti\'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını pazar günü açıklayacaklarını duyurmasının ardından, siyasi kulisler hareketlendi. AK Parti kulislerine göre, partinin İstanbul adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Ancak Erdoğan'ın "Sürpriz olabilir" çıkışı bu anlamda ibrenin Selçuk Bayraktar'a da dönmesine neden oldu.

HEDEF 2019'UN RÖVANŞINI ALMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk günlerinden itibaren, partisinin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediye başkan adaylarını belirlemek için AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun bir çalışma yürütüyor. MHP ile 30 büyükşehir ve 29 ilde ittifak yapacak AK Parti, "2019'un rövanşını alma" hesabı yaptığı İstanbul için özel bir çalışma yürütüyor.

MURAT KURUM İSMİ AĞIR BASIYOR

Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul adaylarını 7 Ocak Pazar, Ankara adayını ise 15 Ocak Pazartesi günü açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra İBB adayı olarak açıklayacağı ismin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu bilgisi yayıldı.

ERDOĞAN TERS KÖŞE YAPAR MI?

Erdoğan'ın önceki gün aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye sürprizdir" ifadelerine yer vermesi kafaları karıştırdı. Bir kesim, Erdoğan'ın "Sürpriz" olarak nitelendirdiği ismin Selçuk Bayraktar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÜNDEMDE

Öte yandan AK Parti'de İBB adaylığı için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan gibi ilçe belediye başkanlarının adı da geçiyor.