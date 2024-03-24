İşte AK Parti\'nin \'\'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi\'\' için kapatılan yollar

Politika

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Pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA DEV SAHNE KURULDU

Miting için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dev bir sahne kuruldu. Vatandaşların 15 noktadan giriş yapabileceği alanda 13 bin personel görev alıyor. Saat 14.30'da başlayacak olan miting için girişler de başladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAPANAN YOLLARI DUYURDU

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi/ Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları/ C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar Yeni Havalimanı Caddesi" ifadeleri yer aldı.