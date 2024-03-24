AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Miting için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dev bir sahne kuruldu. Vatandaşların 15 noktadan giriş yapabileceği alanda 13 bin personel görev alıyor. Saat 14.30'da başlayacak olan miting için girişler de başladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
"Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi/ Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.
Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları/ C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.
Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.
Alternatif güzergahlar Yeni Havalimanı Caddesi" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Politika › İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 13'ncü gününde Saçmacı Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililere huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni etti.
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ilçesinde 4 farklı iş yerinde kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişiye toplam 173 bin 475 TL para cezası kesilirken, kumar oynatan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda ise çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye AKP yönetimi döneminde ve kendi dönemlerinde yapılan denetimlerle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, İBB'nin denetim sayısının arttığını ve şeffaf ve dürüst bir yönetim örneği olduklarını belirtti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri'ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüne sahnede eşlik etti.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftarda buluştu. Vali Şıldak, Tel Abyad'da görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek huzurun temini için görev yapan güvenlik güçleriyle gurur duyduğunu belirtti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun önümüzdeki beş yıllık süreç için hazırladığı projeler, Kayseri protokolü tarafından övgüyle karşılandı. Projeler arasında eğitim, sağlık, turizm ve sosyal projeler yer alıyor.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Büyük İstanbul Mitingi öncesi Atatürk Havalimanı çevresinde güvenlik önlemlerini inceledi. Binlerce vatandaşın ve siyasetçinin katılması beklenen miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Teşkilat İftar Programı'nda Türkiye'de örnek bir model olarak gösterilen Cumhur İttifakı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç; 'Ağabey kelimesinin ağırlığı altında sizlere bundan sonraki süreçte daha da fazla layık olma adına gereken çabayı göstereceğinizden hiç şüpheniz olmasın' dedi.
Barış Pınarı Harekatı ile PKK-YPG terör örgütünden arındırılarak huzura kavuşturulan Suriye'nin Telabyad kentinde görev yapan Türk güvenlik güçleri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Şıldak, güvenlik güçleriyle birlikte iftar yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, Telabyad'daki huzurun devletin gücünün ve adil yönetim anlayışının en güzel örneği olduğunu vurguladı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının yardımlarının İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye ulaştığını belirterek, yardımların doğrudan ulaştırılmasının ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Arslan, yardım kampanyası kapsamında Türk Kızılayı aracılığıyla 5 milyon lira tutarında yardımı Gazze'ye ulaştırdıklarını ve ikinci etap yardım paketlerini hazırladıklarını açıkladı.
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