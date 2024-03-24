İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar - Son Dakika
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Politika

İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar

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AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

24.03.2024 12:07  Güncelleme: 13:07
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AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA DEV SAHNE KURULDU

Miting için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dev bir sahne kuruldu. Vatandaşların 15 noktadan giriş yapabileceği alanda 13 bin personel görev alıyor. Saat 14.30'da başlayacak olan miting için girişler de başladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAPANAN YOLLARI DUYURDU

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi/ Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları/ C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar Yeni Havalimanı Caddesi" ifadeleri yer aldı.

İşte AK Parti\'nin \'\'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi\'\' için kapatılan yollar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emrah Özer: İmamoğlu’nun da işi zor. 1 belediye başkan adayı, 1 cumhurbaşkanı ve 17 bakana karşı İstanbul’u kurtarmaya çalışıyor. 53 17 Yanıtla Mahmut Tuğtağ: Dabi Dabi Yunanistan Fransa İspanya İngiltere ABD ve KATİL İSRAİLİ ARKASINA ALAN EKO VE YANINDAKİ DEM VE DİĞERLERİ 5 3
  • cemal köse: Millete işkence. Bu miting sadece oy kaybetirir onlara. 25 8 Yanıtla
  • Ankara null: o kapanan yollar kapatana ......... 2 0 Yanıtla

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