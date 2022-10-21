Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı

21.10.2022 19:19

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın hem milletvekilliğinden hem de partiden istifa etmesi gündemde bomba etkisi yarattı. Birçok kişiyi şaşırtan bu istifaya ilişkin AK Parti MKYK'da sürpriz bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK'da Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a "Urfa vekilini ne yaptınız. İyice koptu mu?" diye sorduğu, Gürpınar'ın da "Koptu" yanıtını verdiği öğrenildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba, hem parti üyeliğinden hem de milletvekilliğinden istifa etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fakıbaba, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığın için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN SON DURUMU SORMUŞ

Siyaset arenasına bomba gibi düşen bu istifaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bir açıklama yapmadı. Ancak gazeteci İsmail Saymaz, köşesinde konuyla ilgili dikkat çeken bir detaya yer verdi. Saymaz, hafta başında yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda (MKYK) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a, "Urfa vekilini ne yaptınız. İyice koptu mu?" diye sorduğunu, Gülpınar'ın da Erdoğan'ın bu sorusuna "Koptu" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

Dört gün önceki diyalog ortaya çıktı! MKYK'da Fakıbaba'yı soran Erdoğan'a tek kelimelik yanıt verilmiş
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar

ARALARINDA GEÇEN DİYALOĞU ANLATTI

Bu sabah Fox TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Ahmet Eşref Fakıbaba, 11 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ildeki bütün aksaklıkları aktardığını ifade eden Fakıbaba, "Teşkilattan çok değerli arkadaşlarım da oldu, hayatlarını ve davranışlarını tasvip etmediğim insanlar da oldu. Şanlıurfa'da son 10 yılda çok zengin 100 kişi çıkmış ama 2 milyon nüfusun içinde çok zor durumda yaşayan insanlar da var. Bunları söylemek vekil olarak, Urfalı olarak benim görevim. Bunlar genel merkeze anlatılmıyor. Anlatılmış olsa ben niye konuşayım? 2018'den itibaren partide çok mutlu olduğumu söyleyemem. Çünkü istişare edemiyoruz. Dinlenmediğiniz zaman ne için vekillik yaparsınız. Ben son birkaç yıldır bunları anlattım." dedi.

"HAK VERMİŞ OLSAYDI DİKKATE ALIRDI"

"Kime anlattınız?" sorusuna ise Fakıbaba şu yanıtı verdi: "Genel başkan vekiline, Numan Kurtulmuş'a, Özhaseki'ye... Yalan konuşmam açık ve net söylüyorum. 11 ay önce de sayın Cumhurbaşkanımıza tek tek Urfa'daki adaletsizliği, yolsuzluğu, kirliği hepsini aktardım. Kendisi beni dinledi. Hak verdiğine inanıyorum. Belki de çok yoğundu ama netice alamadım. Ama hak vermiş olsaydı söylediklerimi dikkate alırdı."

İYİ PARTİ'YE KATILIYOR

Öte yandan, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa kararı alan Fakıbaba, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'ye katılma kararı aldı. Fakıbaba konuyla ilgili açıklamasında, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Etik olarak da Fakıbaba'ya yakışan bir olay. Ben ne AK Partiliyim ne de vekilim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Milletvekilliğini bırakmakla AK Parti seçmenine saygısızlık yapmadım. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" dedi.

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Eşref Fakıbaba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fakıbaba'nın istifa edeceğini önceden biliyor muydu? MKYK'da sorduğu soru kafa karışıklığı yarattı - Son Dakika


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