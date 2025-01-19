AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin gençlik kolları kongresine katıldı Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın gerçekleştirdiği devrimler sayesinde 100 yıllık altyapısını bitirmiş, bütün dünyanın göz bebeği olmuş, her siyasi olayın merkezinde yer alan, sesi, görüşü ve duruşu merak edilen bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kentte dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığını anımsatan Çelik, İl Başkanı seçilen Tamer Dağlı ve yönetimini tebrik etti.

Çelik, parti teşkilatında yeni dönemin başladığını belirterek, "İnşallah kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde teşkilatımızı, partimizi Adana'mızda yeni hedeflere, ufuklara hep beraber ulaştıracağız. Her zaman olduğu gibi en büyük gücümüzün, birliğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz olduğunu unutmayacağız." diye konuştu.

Partisinin 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek 8. Büyük Olağan Kongresi'ne değinen Çelik, "İl kongrelerimizdeki demokrasi şölenimizin son noktasını Büyük Kongremizle hep beraber gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğinin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunun son gelişmelerle bir kere daha görüldüğünü anlattı.

"Türkiye, kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanında durdu"

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesine vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye, kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanında durdu. Esed giderken Özgür Özel, Suriye için çağrı yapıyordu. Suriye halkı Esed'i tarihten sildiği gün Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyadan haberi olmadığının bir işareti olarak o gün çağrı yapıyorlardı. Bir ilde konuşma yaptığım sırada bana 'Suriye'de Esed çökerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esed'e çağrı yapıyor. Bu bilgisizliği neyle izah ediyorsunuz?' diye sorduklarında 'Onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğundan haberi yok ki Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun' dedim."

AK Parti'nin her alanda mücadele ettiğini dile getiren Çelik, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın gerçekleştirdiği devrimler sayesinde 100 yıllık altyapısını bitirmiş, bütün dünyanın göz bebeği olmuş, her siyasi olayın merkezinde yer alan, sesi, görüşü ve duruşu merak edilen bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Çelik, gençlerin büyük bir liderin yanında, mücadelesinde yer aldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarınız ya da torunlarınız size 'Gençken senin de kanın kaynar mıydı, sen de böyle bütün dünyayı değiştirmek için bir şekilde büyük düşüncelere, yüksek duygulara sahip miydin?' diye sorduğunda 'Gençtim, kanım kaynıyordu, devrimciydim ve dünyayı değiştirmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı oldum. Devrimci olduğum, 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğim için Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı oldum' diyeceksiniz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

"Çıkmış Özgür Özel diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan Suriye konusunda yanıldı.' Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı git onu Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki: 'Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.' Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin, kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın. Daha önceki genel başkanınızın adı 'Bay Kemal'ken Cumhurbaşkanı'mızla uğraşarak 'Bay bay Kemal' oldu. Özel diyor ki: 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil. Büyük ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz."

Kongreye AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek ve Sunay Karamık, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ile İl Gençlik Kolları Başkanı Halis Aygün de katıldı.