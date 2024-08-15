AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin barışı, İsrail'in saldırgan politikaları sona erdirmeksizin mümkün değil - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin barışı, İsrail'in saldırgan politikaları sona erdirmeksizin mümkün değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin barışı, İsrail\'in saldırgan politikaları sona erdirmeksizin mümkün değil

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Filistin barışı, iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, İsrail'in bu saldırgan ve yayılmacı politikaları sona erdirmeksizin söz konusu olmaz." dedi.

15.08.2024 14:48
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Filistin barışı, iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, İsrail'in bu saldırgan ve yayılmacı politikaları sona erdirmeksizin söz konusu olmaz." dedi.

Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas şahsında Filistin halkına sevgi ve saygılarını sunduklarını söyledi.

Abbas'ın Türkiye'ye geç davet edildiği iddialarını yalanlayan Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağının duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas'ın konuştuğu oturumda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de Meclis'te bulunmasını arzu ettiğini, Abbas'ın programları ve Heniyye'nin vefatı nedeniyle ziyaretlerin yapılamadığını belirten Çelik, "Böylece Amerikan Kongresi'nde soykırımcı bir kişi konuşurken, Filistin halkı adına da yüce Meclisimiz Sayın Abbas ve rahmetli Heniyye'yi misafir edecekti. O çerçevede Filistin davasına desteğini bir kere daha ifade etmiş olacaktı." diye konuştu.

Filistin bölgesinde yaşanan gelişmelerin tüm dünyayı tehlike altına aldığına dikkati çeken Çelik, "Bugün görüldü ki İsrail sadece Filistin'e yönelik bir soykırım siyaseti izlemiyor, Lübnan örneğinde, Golan Tepeleri meselesinde olduğu gibi bütün bölge barışını, istikrarını tehdit eden bir yaklaşım içerisine giriyor. Dünya barışının anahtarı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır. Filistin barışı, iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, İsrail'in bu saldırgan ve yayılmacı politikaları sona erdirmeksizin söz konusu olmaz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun hem bölge hem de dünya barışını tehdit ettiğini dile getiren Çelik, "Bir barış iradesi söz konusu olduğunda Netanyahu hükümeti ya bir suikast gerçekleştirerek ya bir okul bombalayarak ya da çocukları öldürerek bunu yok etmektedir. Barış konusunda çaba gösteren merhum Heniyye'yi şehit etmeleri bunun bir göstergesidir." dedi.

Bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" tezinin uluslararası alanda kabul edildiğini söyleyen Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM'nin reforma ihtiyacı olduğu ifadelerinin bunu teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Çelik, "Dünya beşten büyüktür" reformunun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin barışı, İsrail'in saldırgan politikaları sona erdirmeksizin mümkün değil - Son Dakika

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