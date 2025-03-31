AK Parti ve DEM Parti Bayramlaşma Ziyareti

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisini (DEM Parti) ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma geleneği bu yıl da devam ediyor. Bu çerçevede AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyet DEM Parti'yi ziyaret etti. Ayrıca AK Parti heyetinde Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu yer aldı. AK Parti heyetini, DEM Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı.

Türkdoğan, Ramazan Bayramı ile beraber barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçme temennisinde bulundu.

Toplum tarafından huzur istendiğini belirten Heyet Başkanı Resul Kurt ise, " Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Cumhurbaşkanımızın buna yoğun desteğiyle ve İmralı'nın da bu konuda barış ve özgürlüklerin korunması ülkemizin huzurlu bir ortama kavuşması için silah bırakması ve bu konuyla ilgili yaptığı çağrı toplum nezdinde de olumlu bir karşılık bulmuştur. Ümit ediyorum ki bu coğrafya kanla, gözyaşıyla, annelerin gözyaşıyla değil huzurla, mutlulukla gerçekten bunu samimi söylüyorum toplumun tamamında artık bir huzur isteniyor" ifadelerini kullandı.

Kurt konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim huzurlu bir ortama kavuşmamız için de hem MHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler. İmralı büyük bir sorumluluk aldı. Çağrıda bulundu ve bu çağrının karşılık bulması toplumda artık bu dönemde bu çağda silahların değil barışın dostluğun konuşulması, çiçeklerin konuşulması, insanların huzurla işlerine, güçlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu süreç en kısa zamanda tamamlanır. Ülkemizin bu alanda bu konuda yapabileceği her şey yapılıyor. Yani bu konuda yani sizin partiniz de üzerine düşeni yapıyor. Süreç içerisinde de ümit ediyorum ki sonuç alınmış olur. En kısa zamanda sonuç alınması da halkı mutlu eder."

Gerçekleştirilen karşılıklı konuşmaların ardından iki heyet basına kapalı olarak görüştü. - ANKARA