AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş - Son Dakika
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Politika

AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş

AK Parti\'ye geçeceğini duyuran CHP\'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş

CHP'den AK Parti'ye geçeceğini duyuran Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in kararı partisinde büyük tepki çekti. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen "AK Parti'ye geçeceğine dair iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu görevine CHP'den devam edeceğini söylemişti. 'Söz mü?' dedim 'Söz' dedi sonrasında ise AK Parti'ye geçti" dedi. CHP Gaziantep İl Sekreteri Hanifi Kaplan ise Güzel'in Büyükşehir meclisinde "Ben bu AK Partililerin suyunu bile içmem, haramdır" dediğini söyledi.

06.12.2024 07:22
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31 Mart yerel seçimlerinde de yüzde 50.05 oy alarak Karkamış Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Güzel AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

"İLÇEMİZİN MENFAATLERİ İÇİN BU KARARI ALDIM"

Güzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti; "31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN EMRİNDEYİM"

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan 'Sularını bile içmem, haramdır' demiş

"CHP'DE KALACAĞINA DAİR SÖZ VERMİŞTİ"

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in bu kararı ise CHP'de büyük tepkilere neden oldu. CHP'li belediye başkanı Güzel'in AK Parti'ye geçme kararını neden verdiğine dair bilgiler olmadığını CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Neden AK Partiye'ye geçtiğine dair bir bilgimiz yok daha 15-20 gün önce kendisiyle görüşmüştüm. AK Parti'ye geçeceğine dair iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu belediye başkanlığı görevine CHP'den devam edeceğini söylemişti.'Söz mü?' dedim 'Söz' dedi sonrasında ise AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye geçişiyle ilgili yapmış olduğu açıklamanın kendisi tarafından değil AK Parti tarafından yazıldığını kendisinin ise sadece imza atıldığını düşünüyorum. Kendisine yakışmayan bir hareketti, CHP seçmenin oylarıyla belediye başkanlığını kazanan biri olarak AK Parti'ye geçmesi ahlaki değildir. Gaziantep siyasetinde partimize yönelik hiçbir olumsuz bir gelişme olmaması ve AKP'den gün geçtikçe daha da uzaklaşan bir seçmen kitlesi olmasına rağmen AK Parti'ye neden geçtiğini anlamadım. Türkiye'nin birinci partisi olan CHP yoluna devam edecektir. Bu tarz ayrılışlar ne il örgütümüzü, ne belediye başkanlarımızı ne de partimizin moralini bozar" ifadelerini kullandı.

"SUYUNU BİLE İÇMEM HARAMDIR" DEMİŞ

CHP Gaziantep İl Sekreteri Hanifi Kaplan, Güzel'e tepki gösterdi: "Büyükşehir meclisinde 'ben bu AK Partilililerin suyunu bile içmem, haramdır, bunları en iyi ben tanırım' diyen ve CHP seçmeninin tertemiz oylarıyla seçilen Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçmiş. Bu işin hakkını vermek istiyorsa Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir."

Hasan Öztürkmen, Mustafa Güzel, Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Politika, Karkamış, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan 'Sularını bile içmem, haramdır' demiş - Son Dakika

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