AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler

Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti\'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler
07.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti\'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler
Haber Videosu

CHP'den ihraç talebi sonrası istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Çakır'ın rozetinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtilirken, Çakır "İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır." sözleriyle ilk açıklamasını yaptı.

CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

ROZETİ ERDOĞAN TAKACAK

Çakır'ın AK Parti'ye katılımının bugün gerçekleştirileceği ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

İLK AÇIKLAMA: MEMLEKETE HİZMET İÇİN GELDİK

Grup toplantısına katılan Çakır, AK Parti'ye katılım süreciyle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, iftiranın, pisliğin karşısında durmak için geldik. Namuslu CHP seçmenleri, iftiracıların peşinde olmaz. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır."

CHP'DE İHRAÇ SÜRECİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne sevk kararının ardından 9 Aralık 2025'te partisinden istifa etmişti.

Milletvekili, İngiltere, Politika, AK Parti, Almanya, Mersin, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    fırıldaklık yapmayacaktın. git simdi apodan icazet al. 16 23 Yanıtla
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    fırıldak arıyorsan aynaya bak hırsız sevici 10 6
  • 9k2pg7s268 9k2pg7s268:
    satılık pislikler utanmazlar 10 7 Yanıtla
  • 7912145 7912145:
    hoşgeldin baba 5 6 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    Bir filmde şöyle bir şey deniyordu: Berzan dünya dönüyor,berzanda bırak dönsün şerefsiz diyordu… 4 2 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    yapraaaammmmm 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu
7 yıldır aranan firari Bodrum’da yakalandı 7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı
Binanın kolonu çatladı İki apartman tahliye edildi Binanın kolonu çatladı! İki apartman tahliye edildi
Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti Eniştesine kurşun yağdırıp, üzerinden otomobille geçti

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:47:19. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.