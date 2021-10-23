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AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika

AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi

23.10.2021 12:29

Denizli'deki sağlıkçı heykelleri üzerinden AK Parti'ye yüklenmek isteyen İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, belediyenin CHP'li olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımı hemen sildi. AK Parti milletvekili Alpay Özalan "Heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi. Sonra da ne özür diledi ne de o heykelleri dikenleri eleştirdi. Bunların karakteri işte böyle!" diyerek tepki gösterdi. Özkan ise eski örneklerden göstererek Alpay'a "Ben utanmadım da sen utanacak mısın?" dedi.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin korona sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu. Heykellerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ve durumu tiye almak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir paylaşım yaparak "Milatta önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı. Özkan, heykellerin CHP'li belediye tarafından yaptırıldığını fark edince hemen paylaşımını kaldırdı.

"BUNLARIN KARAKTERİ BÖYLE"

Bu duruma tepki gösteren AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, "İBB İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dalga geçtiği heykelleri CHP'nin diktiğini öğrenince paylaşımını sildi. Sonra da ne özür diledi ne de o heykelleri dikenleri eleştirdi. Bunların karakteri işte böyle!" mesajını paylaştı.

Heykel polemiği büyüyor! AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan sosyal medyada birbirine girdi

"BEN UTANMADIM SEN UTANACAK MISIN?"

Özalan'ın yorumuna sinirlenen İbrahim Özkan ise Twitter'da şu paylaşımı yaptı: "Alpay! Bak; Bu heykellerin hepsi AKP Türkiye'sinde oldu. Sanatın geldiği nokta... Sizin en büyük sorununuz okuduğunuzu anlayamamanız. CHP ya da AKP'li belediye yapmış ne fark eder. Al sana bunları da AKP'li Belediyeler yaptı. Ben utanmadım sen utanacak mısın?"

Heykel polemiği büyüyor! AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan sosyal medyada birbirine girdi
AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi

İbrahim Özkan, Alpay Özalan, AK Parti, Denizli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi - Son Dakika
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