AK Partili Başkandan CHP\'li Vekile Sert Tepki

AK Partili Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Haziran ayı meclis toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Muhittin Böcek hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

Muhittin Böcek ile yaklaşık 25-30 yıllık bir dostluğunun bulunduğunu belirten Başkan Yıldırım, siyasi görüş ayrılıkları ve tartışmaların doğal olduğunu ancak hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yıldırım, "Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığım dönemde Muhittin Böcek ile en çok tartışan belediye başkanlarından biriydim. Bir konu üzerinde anlaşamamak, fikir ayrılığı yaşamak, tartışmak başka bir şeydir. Bir insanı rencide etmek, hakaret etmek ise bambaşka bir şeydir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bir insan hangi suçu işlemiş olursa olsun bunun karşılığını hukuk önünde verir. Devletimiz ve adalet sistemi gereken cezayı verir. Ancak hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur. Bu ne kanunen doğrudur ne de insanlık ve vicdan açısından kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un Muhittin Böcek ve ailesi hakkında kullandığı sözleri tasvip etmediğini belirten Yıldırım, "Muhittin Böcek Antalya'da doğmuş, büyümüş ve yıllarca bu şehre hizmet etmiş bir insandır. Kendisine yönelik kullanılan ifadeleri doğru bulmuyorum. Sarf edilen sözleri, noktasıyla virgülüyle sahibine iade ediyorum" diye konuştu.

Antalya'nın değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, bölgenin kültürel bağlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz Yörüğüz, Muhittin Böcek de Yörük bir ailenin evladıdır. Toros Dağları'nda bir Yörük kardeşimizin ayağı incinse burada bizim ciğerimiz yanar. Memleketimizde doğmuş, büyümüş ve bu kente hizmet etmiş bir insana kimsenin hakaret etmesini kabul etmeyiz."

Açıklamasının sonunda birlik ve saygı çağrısı yapan Başkan Yıldırım, "Antalya sahipsiz değildir. Antalyalılar sahipsiz değildir. Hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Tekrar ediyorum, kullanılan hakaret içerikli ifadeleri aynen sahibine iade ediyorum" dedi. - ANTALYA