AK Partili Başkandan CHP'li Vekile Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Başkandan CHP'li Vekile Sert Tepki

AK Partili Başkandan CHP\'li Vekile Sert Tepki
02.06.2026 13:52  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirerek, 'Hakaret içerikli ifadeleri aynen sahibine iade ediyorum' dedi.

AK Partili Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Haziran ayı meclis toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Muhittin Böcek hakkında kullandığı ifadeleri sert sözlerle eleştirdi.

Muhittin Böcek ile yaklaşık 25-30 yıllık bir dostluğunun bulunduğunu belirten Başkan Yıldırım, siyasi görüş ayrılıkları ve tartışmaların doğal olduğunu ancak hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yıldırım, "Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığım dönemde Muhittin Böcek ile en çok tartışan belediye başkanlarından biriydim. Bir konu üzerinde anlaşamamak, fikir ayrılığı yaşamak, tartışmak başka bir şeydir. Bir insanı rencide etmek, hakaret etmek ise bambaşka bir şeydir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bir insan hangi suçu işlemiş olursa olsun bunun karşılığını hukuk önünde verir. Devletimiz ve adalet sistemi gereken cezayı verir. Ancak hiç kimsenin bir başkasına hakaret etme hakkı yoktur. Bu ne kanunen doğrudur ne de insanlık ve vicdan açısından kabul edilebilir" ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un Muhittin Böcek ve ailesi hakkında kullandığı sözleri tasvip etmediğini belirten Yıldırım, "Muhittin Böcek Antalya'da doğmuş, büyümüş ve yıllarca bu şehre hizmet etmiş bir insandır. Kendisine yönelik kullanılan ifadeleri doğru bulmuyorum. Sarf edilen sözleri, noktasıyla virgülüyle sahibine iade ediyorum" diye konuştu.

Antalya'nın değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, bölgenin kültürel bağlarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz Yörüğüz, Muhittin Böcek de Yörük bir ailenin evladıdır. Toros Dağları'nda bir Yörük kardeşimizin ayağı incinse burada bizim ciğerimiz yanar. Memleketimizde doğmuş, büyümüş ve bu kente hizmet etmiş bir insana kimsenin hakaret etmesini kabul etmeyiz."

Açıklamasının sonunda birlik ve saygı çağrısı yapan Başkan Yıldırım, "Antalya sahipsiz değildir. Antalyalılar sahipsiz değildir. Hiç kimsenin hiç kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Tekrar ediyorum, kullanılan hakaret içerikli ifadeleri aynen sahibine iade ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek, Milletvekili, İsa Yıldırım, İstanbul, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Başkandan CHP'li Vekile Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:08:26. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili Başkandan CHP'li Vekile Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.