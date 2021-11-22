Üye Girişi
AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt - Son Dakika

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt

22.11.2021 16:17

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt "18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir" CHP hep birilerinden medet umdu şimdi 6 milyon genç oy kullanacak onlardan medet umar gibi bir durumu var,...

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt

"18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir"

CHP hep birilerinden medet umdu şimdi 6 milyon genç oy kullanacak onlardan medet umar gibi bir durumu var, Kim icraat yapar, kim değer verirse gençlerimiz de onlara dönük bir yaklaşım içinde olacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çekmesine yönelik Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ," 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımız sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili değil kendisine yapılan hakaretlerden vazgeçti" dedi.

Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, helalleşmenin iki taraflı kelime olduğunu belirterek "İşin bir tarafı da milletimiz oluyor. Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir. Çok eskiye gitmenize gerek yok açıkçası yeni zamanlarda yaşanan hadiseler var. AK Partiye oy vermiş öğretmen, polis, çiftçi kim varsa görevini yapan bürokratları tehdit eden bir başkan var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de yapımı tamamlanan 749 konutun teslimini yapacağını ifade eden Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Dağ," Biz İzmirli hemşehrilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yanlarında olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir senelik süre zarfında 3 çalıştay, 32 sempozyum yapmasına rağmen halen İzmir Büyükşehir Belediye binasını ne yapması gerektiğine karar vermiş değil. Aradaki iş yapma farkı işte budur" dedi.

"AB gündemlerimizden biridir ancak Afrika açılımı sürekli olarak ülkemize güç katmaktadır"

Geçtiğimiz günlerde "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin öneminin yeterince anlaşılmadığına dikkat çeken Dağ zirveden önemli sonuçlar çıktığını belirterek, katılımcı devletlerin kendi para birimleriyle alışveriş yapmalarının öneminin vurgulandığını ifade etti. Dağ," İnşallah güneşin yeniden Doğu'dan doğmaya başlayacağı günler yakındır. AB gündemlerimizden biridir ancak Afrika açılımı sürekli olarak ülkemize güç katmaktadır" dedi.

"CHP hep birilerinden medet umdu şimdi 6 milyon genç oy kullanacak onlardan medet umar gibi bir durumu var" diyen Dağ," Kim icraat yapar, kim değer verirse gençlerimiz de onlara dönük bir yaklaşım içinde olacaktır" dedi.

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt
AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt
AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt
AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt - Son Dakika


Son Dakika

Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun 17:24 Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap Böyle acıya yürek dayanmaz! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı 17:22 Böyle acıya yürek dayanmaz! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı CHP'den AKM çıkışı geldi: 2 milyar liraya 10 koltukluk yer açıldı 17:18 CHP'den AKM çıkışı geldi: 2 milyar liraya 10 koltukluk yer açıldı
Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi 17:11 Kocası tarafından silahla vurulan kadın, kanıyla 'Beni Ragıp vurdu'' yazmıştı! Kocanın aldığı ceza isyan ettirdi Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 15:01 Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi 13:38 İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:24 İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni
17:24 Siyasetin yeni gündemi davalar! Kılıçdaroğlu'nun "18 dava lehime sonuçlandı" sözlerine Erdoğan'ın avukatından cevap
17:15 Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı
17:07 Koronavirüs sebebiyle Çin'e dava açan Türk avukat yaşamını yitirdi
17:05 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı İntihar dediği olay cinayet çıkmıştı! Kocasını öldüren kadın, o geceyi anlattı         
17:26
İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni İşte Galatasaray'ın yenilme nedeni         
17:24
Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu Adıyaman'da sır ölüm! Zabıta memuru, yaşadığı apartmanın girişinde ölü bulundu         
17:18
Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanı, kadının vajinasını yırttı         
17:16
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi Son Dakika: Durumu kritikleşen Kadir İnanır ameliyata alındı! İşte hastaneden ilk açıklama geldi         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 17:29:19. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement