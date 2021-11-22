AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt - Son Dakika

AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasına yanıt

"18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir"

CHP hep birilerinden medet umdu şimdi 6 milyon genç oy kullanacak onlardan medet umar gibi bir durumu var, Kim icraat yapar, kim değer verirse gençlerimiz de onlara dönük bir yaklaşım içinde olacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davaları geri çekmesine yönelik Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ," 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımız sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili değil kendisine yapılan hakaretlerden vazgeçti" dedi.

Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, helalleşmenin iki taraflı kelime olduğunu belirterek "İşin bir tarafı da milletimiz oluyor. Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir. Çok eskiye gitmenize gerek yok açıkçası yeni zamanlarda yaşanan hadiseler var. AK Partiye oy vermiş öğretmen, polis, çiftçi kim varsa görevini yapan bürokratları tehdit eden bir başkan var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de yapımı tamamlanan 749 konutun teslimini yapacağını ifade eden Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Dağ," Biz İzmirli hemşehrilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için yanlarında olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir senelik süre zarfında 3 çalıştay, 32 sempozyum yapmasına rağmen halen İzmir Büyükşehir Belediye binasını ne yapması gerektiğine karar vermiş değil. Aradaki iş yapma farkı işte budur" dedi.

"AB gündemlerimizden biridir ancak Afrika açılımı sürekli olarak ülkemize güç katmaktadır"

Geçtiğimiz günlerde "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin öneminin yeterince anlaşılmadığına dikkat çeken Dağ zirveden önemli sonuçlar çıktığını belirterek, katılımcı devletlerin kendi para birimleriyle alışveriş yapmalarının öneminin vurgulandığını ifade etti. Dağ," İnşallah güneşin yeniden Doğu'dan doğmaya başlayacağı günler yakındır. AB gündemlerimizden biridir ancak Afrika açılımı sürekli olarak ülkemize güç katmaktadır" dedi.

"CHP hep birilerinden medet umdu şimdi 6 milyon genç oy kullanacak onlardan medet umar gibi bir durumu var" diyen Dağ," Kim icraat yapar, kim değer verirse gençlerimiz de onlara dönük bir yaklaşım içinde olacaktır" dedi.