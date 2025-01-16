AK Partili Faruk Çelik: "Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar" - Son Dakika
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Politika

AK Partili Faruk Çelik: "Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar"

AK Partili Faruk Çelik: "Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar"

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kırmızı kart çıkışını eleştirerek, "Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar" dedi.

16.01.2025 09:59
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kırmızı kart çıkışını eleştirerek, "Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar" dedi.

Bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, muhalefetin tutarsız bir siyaset izlediğini belirterek, CHP'nin geçmiş genel başkanları da dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı net bir siyaset geliştiremediklerini ifade etti. "Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsanız siyasette netice elde etme şansınız olur. Ama tanımadan siyaset yaparsanız acemilik yaparsınız" diyen Çelik, CHP'nin sürekli inişli çıkışlı bir dil kullandığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Dün sarı karttı, bugün kırmızı kart. Yarın ne kartı gösterecekler, neye kırmızı kart gösteriyorlar?" diyerek muhalefetin neyi amaçladığını sordu. Suriye'deki gelişmelerin veya Türkiye'deki mali disipline dayalı ekonomi politikalarının bu çıkışa neden olup olmadığını soran Çelik, siyasetin halkla buluşarak, köyleri ve esnafları dinleyerek yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çelik, "Siyaset köye gitmektir, siyaset esnafa gitmektir, siyaset milletin derdiyle dertlenmektir. Siyaset böyle düdük çalmakla, ıslık çalmakla, kart göstermekle yapılmaz. Onlar kart göstermeye devam etsinler, yarın kart gösterecekleri vatandaşta bulamayacaklar" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Faruk Çelik: 'Yarın kırmızı kart gösterecek vatandaş bulamayacaklar' - Son Dakika

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