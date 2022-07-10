AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı - Son Dakika
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AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı

10.07.2022 12:09

AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın yaptığı paylaşımda kullandığı miting fotoğrafının DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı. DEVA Gaziantep Kurucu İl Başkanı Ertuğrul Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullanırken AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı da paylaşımı kaldırdı.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir" yorumu yapıldı.

DEVA PARTİSİ'NİN 20 MAYIS MİTİNGİNİN FOTOĞRAFLARI KULLANILDI

Paylaşıma ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde yapılan köprülü kavşakların fotoğraflarının yanı sıra, DEVA Partisi'nin 20 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitinginde çekilmiş bir fotoğraf da kullanıldı.

AK Partili ilçe başkanlığı, tanıtım için DEVA Partisi'nin miting fotoğrafını kullandı! Ortalık karışınca silmek zorunda kaldılar

"KALABALIK MİTİNG GÖRÜNTÜLERİNE İHTİYACINIZ VAR BİLİYORUZ"

Bunun üzerine çok sayıda DEVA partili kişi paylaşımın altına eleştirici yorumlar yaptı. DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul ise AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına, "AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için gaziantepdeva hesabını takibe alın" yorumu yaptı.

AK Partili ilçe başkanlığı, tanıtım için DEVA Partisi'nin miting fotoğrafını kullandı! Ortalık karışınca silmek zorunda kaldılar

AK PARTİ GELEN YORUMLAR SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ

Sözcü'nün haberine göre yanlışlık yapılarak DEVA Partisi mitinginin kullanıldığı düşünülen paylaşım daha sonra gelen eleştirici yorumlar üzerine AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı tarafından silindi.

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Son Dakika Politika AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı - Son Dakika
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