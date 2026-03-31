AK Partili Kaya: CHP zihniyeti darbe konusunda en son konuşacak zihniyettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Darbe ile darbecilerle her zaman kol kola girmiş CHP zihniyeti var. CHP zihniyeti darbe konusunda en son konuşacak zihniyettir" diyerek, tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Isparta'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Kaya, "Çıkmış şimdi Özgür Bey genel başkanları, kaç gündür tekrarlayarak Türkiye'de darbelere karşı en büyük mücadeleyi vermiş, dünyanın demokrasi tarihine belki adı altın harflerle yazılmış, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a utanmadan 'darbeci' diyor. Sevgili Ispartalı yol arkadaşlarım 15 Temmuz gecesi o hain darbe girişiminin yaşandığında CHP'nin başındaki zat, tanklar yol açtı ona. Bakırköy'de belediye başkanının evine gitti, bacaklarını uzattı kahvesini yudumladı, darbeyi seyretti. Cumhurbaşkanımız, liderimiz ne yaptı 15 Temmuz gecesi? 'Milletimi meydanlara davet ediyorum' dedi ve o hain terör örgütünün darbe girişimine karşılık milleti meydanlara davet ederek, bu milleti iradesine sahip çıkmaya çağırdı ve milletin arasında Bakırköy Atatürk Havalimanı'nda milletinin yanına gitti. Ey CHP'nin genel başkanı. Darbenin karşısında, milletinin yanında, cuntacıların karşısında dimdik duran, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıran, Recep Tayyip Erdoğan'a sen nasıl darbeci dersin?" dedi.

'28 ŞUBAT'IN KARANLIK GÜNLERİNİ HATIRLAYIN'

Konuşmasını Türk siyasi tarihinde yaşanan darbelere değinerek sürdüren Fatma Betül Sayan Kaya, şöyle devam etti:

"28 Şubat'ın o karanlık günlerini hatırlayın. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde İstanbul'da darbenin karşısında, o dönemki belediye başkanları darbenin karşısında. Darbeyi tezgahlayan, darbeyi kurgulayan ve bütün faktörleriyle birlikte medyasıyla, yargı ayağıyla, sivil toplum ayağıyla hepsini kurgulayan, onun arkasında duran CHP zihniyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başörtülü seçilmiş kadın milletvekiline 'Bu kadına haddini bildirin' diyen CHP zihniyeti. Ama kalkıyor Özgür Özel, bizim Cumhurbaşkanımıza 'darbeci, cuntacı' diyor utanmadan. İnsanda azıcık utanma, azıcık izan olur. E-muhtırada kimin partisi kapatılmak istendi? Lütfen hatırlayın, tarihe bakın. 17- 25 Aralık'ta kimin partisine yönelik darbe yapılmak istendi? Gezi kalkışmasında kime karşı ayaklanma oldu? ve bunun arkasında duran, her zaman kışkırtan FETÖ'nün televizyon kanallarını dolaşıp, destek veren kim? Şimdi kalkıp yurt dışındaki o alçak FETÖ'cülere haber uçuran, onlarla sosyal medya üzerinden algı operasyonu oluşturmak isteyen, manipülasyon yaptırmak isteyen, FETÖ ile adeta kol kola iş birliğiyle bu ülkenin Adalet Bakanı'na operasyon çekmeye kalkışan kim? Lütfen teşkilat mensuplarımız bunları halkımıza anlatın. Darbe ile darbecilerle her zaman kol kola girmiş CHP zihniyeti var. CHP zihniyeti darbe konusunda en son konuşacak zihniyettir. CHP'li yöneticiler de aslında bunu çok iyi bilmelerine rağmen maalesef utanmadan halkın önüne çıkıp sürekli Cumhurbaşkanımıza 'darbeci' diyerek adeta çok kritik günlerden geçtiğimiz uluslararası arenada Türkiye'nin bugünkü rolü her geçen gün artarken, ülkenin Cumhurbaşkanını halkımızın önünde bu şekilde çirkin ithamlarla küçük düşürmeye çalışan bir CHP zihniyeti var. 'Dünya lideri' dediğimiz Cumhurbaşkanımıza; Türkiye bugün güvenin, istikrarın adresi olmuşken bunu Türkiye'deki CHP seçmeni bile kabul ederken, insan utanır bu sözleri söylemeye."

TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasını AK Parti kadrolarında yer alan tüm teşkilat mensuplarına gece- gündüz demeden çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek tamamladı. Daha sonra toplantı basına kapalı devam etti.

