AK Partili Kırkpınar: "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için var gücümüzle çalışıyoruz"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, ekonomide yeni bir programın uygulandığını ifade ederek, "Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Erzurum İspirliler Derneği tarafından Kemalpaşa'da düzenlenen bahar şenliği programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Şölene katılanlara hitap eden Kırkpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda daha da ileri taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

Milletvekili Kırkpınar, önce korona virüs salgını, ardından Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ekonomik dengelerin değiştiğini, yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını belirterek, "Yeni durumun en somut, olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir; ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"PEK ÇOK TEDBİRİ DEVREYE ALDIK"

Kırkpınar, AK Parti olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile sağlıktan ekonomiye, eğitimden ulaşıma, altyapıdan tarım ve hayvancılığa kadar her alanda 2002'den beri her zaman milletin yanında olduklarını ifade ederek, çalışanlar başta olmak üzere her bir insanın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri devreye aldıklarını, almaya devam edeceklerini vurguladı.

Kırkpınar, "Sosyal destek programlarımızın hem genişletmek hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titriyor. Hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Milletimizden aldığımız destek ve yetkiyi yine milletimiz için kullanıyoruz. Siz bakmayın birilerinin masanın etrafından toplanıp, ülkemizi ve milletimizi düşünüyor gibi durmalarına iktidar olsalar bu ülkeyi 6 saat bile yönetemezler. Onların öyle bir dertleri yok. Oysaki biz milletimizin derdi ile dertleniyor, milletimizin sevinci ile seviniyoruz. Tıpkı 20 yıldan beri olduğu gibi inşallah 2023'te de yine aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

