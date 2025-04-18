AK Partili Köse: "Karşıyaka Belediyesi için savcıları harekete geçmeye çağırıyorum"

AK Parti'den Karşıyaka Belediyesi için 'suç duyurusu'

AK Partili Köse: "Bu toplantı bile savcıları harekete geçirmeye yeter"

İZMİR - Karşıyaka Belediyesi'nin 2024 Denetim Komisyonu raporu hakkında yapılan açıklamada, belediyenin şaibeli usulsüzlükleri olduğuna dikkat çeken AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, "Raporda çok ciddi usulsüzlükler ve kamu zararları ortaya konulmuştur. Bu toplantı bile savcıları harekete geçirmeye yeter. Bizim illa gidip dilekçe vermemize bile gerek yok. Buradan bütün savcılarımızı bu konuda hassas davranmaya ve bu konuda harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından, Karşıyaka Belediyesinin 2024 Denetim Komisyon Raporunda bulunan dikkat çeken başlıkları değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse'nin, ilçe meclis üyeleri ile birlikte Karşıyaka Belediyesi'nin 1 yıllık performans değerlendirdiği toplantıda bir çok konuyla ilgili açıklamalar gerçekleştirildi.

"Yüz kızartıcı nedenlerle görevden alınan belediye yöneticileri"

Gerçekleştirilen basın toplantısında söz alan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, sözlerine Başkan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın gerçekleştiremediği vaatleri ile başladı. Köse, "Biz Karşıyaka'da artık projeleri konuşmak isterken; yatırımları, hizmetleri gündeme almak isterken, karşımıza çıkan manzara içler acısıdır. Bu şehirde son bir yılda; Haksız yere işlerinden edilen emekçi kardeşlerimiz konuşulmuştur. Yüz kızartıcı nedenlerle görevden alınan belediye yöneticileri gündeme gelmiştir. Toplanamayan çöpler, kötü kokular ve çöp dağlarıyla boğuşan sokaklar tartışılmıştır. Kamu zararı doğuran şaibeli ihaleler. ve usulsüzlüklerle dolu doğrudan temin alımları Karşıyaka'nın gündemine oturmuştur. Ne yazık ki Karşıyaka Belediyesi, umutların adresi değil, beceriksizliğin, savurganlığın ve adaletsizliğin merkezi haline gelmiştir. Seçim meydanlarında 'Karşıyaka'yı çiçek gibi yapacağım', 'Karşıyaka yıldız gibi parlayacak' diyerek halkımızdan oy isteyen Sayın Behice Ünsal, ne yazık ki Karşıyaka'yı çöp dağlarına mahkum etmiştir. Bugün Karşıyaka'da şehir merkezinde bile çöpler toplanamaz hale gelmiştir. Örnekköy Küçük Sanayi Sitesi girişinde yükselen çöp yığınları adeta dağ olmuş durumda. Fen İşleri Müdürlüğünün hemen arkasında, vatandaşın özel mülküne vahşi şekilde dökülen çöpler ise çevre felaketine dönüşmüştür. Karşıyaka'nın her mahallesi ihmalkarlığın izlerini taşımaktadır. Peki ya kadrolaşma? Karşıyaka Belediyesi liyakatle değil, kayırmacılıkla yönetilmeye çalışılmaktadır. Geçtiğimiz aylarda kamuoyunun gündemine taşıdığımız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın önerisiyle yapılan Ender Sina Baran ataması hala açıklığa kavuşturulmuş değildir. Yine, basına yansıyan bir başka iddia; CHP Hakkari Merkez İlçe Başkanı'nın oğlunun, CHP kurultayından sadece birkaç gün önce Karşıyaka Belediyesinde işe başlatıldığı ifade edilmektedir. Sormak istiyoruz: Karşıyaka Belediyesi, CHP Genel Merkez yöneticilerinin arpalığı mıdır? Bu kurum, liyakat sahibi Karşıyakalıların hizmet ettiği bir belediye mi olacak, yoksa partili akraba ve eş-dostun görev aldığı bir çiftlik mi?" dedi.

"Başkan ihalenin usulsüzlüğünü adeta itiraf ediyor"

Karşıyaka Belediye Başkanı İşçimenler Ünsal'ın meclisteki sözlerine de atıfta bulunan AK Partili Köse, "Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka Belediyesi tarafından temizlik hizmetleri için bir araç kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihaleyle ilgili ciddi şaibeler tespit ettik, kamuoyunu bilgilendirdik ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Şu anda adli soruşturma süreci devam etmektedir. Bakınız, Türkiye'nin dört bir yanında belediyeler artık araç kiralamaktan vazgeçip kendi araçlarını satın alma yoluna giderken, Karşıyaka Belediyesi neden hala kiralamada ısrar etmektedir? Bu ısrarın arkasında ne vardır? Sayın Başkan bir ihale yapıyor; ancak ihaleyi kazanan, en yüksek teklifi veren ikinci firma oluyor! Üstelik bu ihale, KDV dahil yaklaşık 260 milyon liralık fahiş bir bedelle, şoförü olmayan, yakıtı olmayan, kullanım ömrünü doldurmuş 7 yaşındaki araçlar için yapılıyor. Ne model belli, ne teknik yeterlilik. Bu rakamın yarısı ile araçları satın alabilirsiniz. 7 firmanın teklif verdiği ihalede 6 firma nasıl olduysa teklif bedelini yatırmıyor. Geriye bir firma kalıyor ve rekabet ortamı ortadan kaldırılıyor. Sayın Başkan da çıkıp mecliste, 'Mecbur kaldık, vermek zorunda kaldık' diyerek ihalenin usulsüzlüğünü adeta itiraf ediyor. Sormazlar mı Sayın Başkan, 'Sizi kim mecbur bıraktı? Kim bu baskıyı yaptı?' Bu milletin alın teriyle oluşan belediye bütçesi ile kimleri ihya ediyorsunuz ediyorsunuz? Yıllardır Karşıyaka Belediyesi'nin temizlik hizmetleri ihalesine hep aynı iki firma ihaleye giriyor. Bu firmaların araçları aynı, sahipleri aynı. Sadece imzalar farklı. Bu araçların bir yıllık kira bedeli yaklaşık 130 milyon TL. Oysa bu parayla sıfır araç satın alınabilir ve en az 10 yıl boyunca kullanılabilir. Maalesef 2 yıllık 260 milyona ihale yapılıyor birilerine peşkeş çekiliyor ve Karşıyaka Belediyesi 100 milyon TL'nin üzerinde zarara uğratıyorlar" diye konuştu.

"Kaçak yapı nasıl ayakta duruyor"

Karşıyaka'daki kaçak yapıların çokluğuna da dikkat çeken Köse, "Daha önce defalarca dile getirdik, her mecliste gündeme taşıdık. Sayın Belediye Başkanı da bu kürsüden 'Karşıyaka'da hiçbir kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz' diye defalarca söz verdi. Peki ne oldu? Bugün Karşıyaka'da bir AVM'nin içinde 600 metrekareyi aşkın kaçak yapı, tüm ihtişamıyla faaliyetini sürdürüyor. ve Sayın Başkan sadece izlemekle yetiniyor! Şimdi buradan soruyoruz: Bu kaçak yapı nasıl ayakta duruyor? Kim ya da kimler bu yapının arkasında? Hangi müdürünüz, hangi başkan yardımcınız bu süreci takip etti? Kim talimat verdi, kim göz yumdu? Sayın Başkan'a çağrımızdır: O çok sevdiğiniz 'mecbur kaldık' bahanesini burada da mı devreye sokacaksınız? Yoksa her zamanki gibi iş işten geçince "ben bilmiyordum" diyerek topu taca mı atacaksınız?"

"Bütün savcılarımızı bu konuda hassas davranmaya ve bu konuda harekete geçmeye çağırıyorum"

Denetim Komisyonu raporu ile ilgili konuşan Köse, "2024 yılı Denetim Raporu'nda çok ciddi usulsüzlükler ve kamu zararları ortaya konulmuştur. Sadece bu bir yıllık sürede 783 milyon 213 bin TL'lik alım yapılmış ve bu alımların tam 655 adedi doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yani belediye bütçesinin 3'de 1'i ihale düzenlenmeden, doğrudan teminle ve çoğu kez aynı firmalardan alımlarla eritilmiştir. Birkaç örnek vermek gerekirse; 622 bin TL'lik yıllık limiti aşan alımlar ihale yapılmadan gerçekleştirilmiş. Hırdavat malzemesi İzmir'de bulunamamış, Sakarya'dan getirilmiş. Aynı marka el frezesi internette 18 bin TL iken, belediye bunu 44 bin 400 TL'ye almış. Aynı firmaya yapılan toplam alım 650 bin TL iken, bugün aynı ürünleri 220 bin TL'ye almak mümkün. Araç klima arıza tespiti için tam 65 bin TL ödenmiş .Sadece tespit; daha tamir bile yok. Bu rakamlar vicdanla, hukukla, kamu sorumluluğuyla açıklanabilir mi? Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere birçok birimde, alımların güncel fiyatların 3-5 katı üzerinde yapıldığını belgeleriyle tespit ettik. Bu kamu kaynaklarının açıkça yağmalanmasıdır. Çok ciddi usulsüzlük var. Bunla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmak gibi tüm süreci takip edeceğiz" dedi. Araç ihalesi için suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Köse, "Bu toplantı bile savcıları harekete geçirmeye yeter. Bizim illa gidip dilekçe vermemize bile gerek yok. Buradan bütün savcılarımızı bu konuda hassas davranmaya ve bu konuda harekete geçmeye çağırıyorum. İl Başkanlığımız da bu konuda arkamızda. Özgür Solmaz bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. 45 günlük toplantılarının hepsine katıldı kendisi. Özgür Bey bu faturaları özel çabası ile ele geçirdi. CHP'li belediyelerde bu tür usulsüzlükler normal halde gelmiş durumda" dedi.

Ünal'dan mahfel açıklaması

Karşıyaka Belediyesi tarafından kamulaştırma kararı alınan ancak hiç bir adımın atılmadığı tarihi mahfel binasıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, "Mahfel geçmişte Karşıyaka Belediye binasının ilk yerleşkesi; aynı zamanda Karşıyaka'nın ilk halk evi ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün ilk binası. Ben bu konuyu kamuoyuna taşımaya çalıştım, mecliste dahi anlattım. Burası kamulaştırılmış ama satın alınma yapılmamış. Belediye, mahfelin satın almasını çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirdi. Ama 'Orayı almak Kültür Bakanlığına yakışır' dendi. İş lafa gelince Atatürkçüyüz diyorsunuz. Atatürkçü Düşünce Derneğinin Karşıyaka'da bir binası yok ve ADD ile biz birlikte bir kampanya başlattık. Mahfelin satın alınmasıyla ilgili ADD, kampanyayı başlatacak; biz de arkasında olacağız. Çünkü Atatürk'ün mirası mahfelin tekrar ayağa kalkmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.