AK Partili Şebnem Bursalı "ıstakoz" krizi sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Politika

AK Partili Şebnem Bursalı "ıstakoz" krizi sonrası ilk kez görüntülendi

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Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yerken yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına yerleşen AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı yaşanan krizin ardından ilk kez görüntülendi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti grup toplantısına katılan Bursalı'nın hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmazken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktığı görüldü.

17.04.2024 13:38  Güncelleme: 13:54
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AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması siyaset gündemine damga vurdu. Söz konusu paylaşım yalnızca muhalefet kanadında değil, AK Parti içinde de rahatsızlığa neden oldu. Yaşanan krizin ardından ilk kez AK Parti'nin bugün yapılan grup toplantısında görüntülenen Bursalı'nın keyfinin bir hayli yerinde olduğu ve etrafa gülücükler saçtığı dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ İÇİNDE DE RAHATSIZLIK YARATTI

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kamuoyundan ve AK Parti içerisinden büyük tepki gördü.

AK Partili Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizi sonrası ilk kez görüntülendi

"OLAYIN BÜYÜTÜLME NEDENİ TELEFERİK FACİASI"

Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlamıştı. Ancak bu açıklama yeterli olmadı ve tepkiler hız kesmeden gelmeye devam etti.

"YOL KAZASI OLDU, KAMU KAYNAĞI KULLANMADIM"

Bursalı, ıstakoz paylaşımına ilişkin olarak Sinan Burhan'a konuşarak bu meseleden dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim" dedi.

AK Partili Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizi sonrası ilk kez görüntülendi

BURSALI "ISTAKOZ" KRİZİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

AK Parti içinde büyük tartışmalara neden olan krizin ardından Bursalı bugün ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti grup toplantısına katılan Bursalı'nın tatil sonrası bir hayli keyifli olduğu görüldü.

AK Partili Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizi sonrası ilk kez görüntülendi

GAZETECİLERİN SORULARINA YANIT VERMEDİ

Etrafa gülücükler saçan ve partideki arkadaşlarının ellerini sıkan Bursalı gazetecilerin konuyla ilgili sorularına ise yanıt vermedi.

AK Partili Şebnem Bursalı "ıstakoz" krizi sonrası ilk kez görüntülendi

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Son Dakika Politika AK Partili Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizi sonrası ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yakup Çap: AZİZ MİLLETİN PARASIYLA BALOLAR DÜZENLEYİP BİLMEM KAÇ YILLIK ŞARAP KADEHLERİNİ TOKUŞTURANLAR BANKALARI BATIRANLAR SSK Yİ BATIRANLAR HER TÜRLÜ YOLSUZLUĞU YAPANLAR MİLLETİ AŞALAYANLARIN YANDAŞLARI SANKİ MİLLET OGÜNLERİ UNUTTU SİZ PAK,, ISTAKOZ YİYEN SUÇLU, 41 405 Yanıtla Ali Yıldız: Yakup gerçekten çok boş yapmışsın !!! 133 19 Ramazan Gündoğan: Yakup 200 bin trolden biri. Parasının hakkı veriyor ya da haram lokma yiyor da diyebiliriz. 118 13 mustafa sagdic: yakup yalakalik maasi kaldirildi haberin yok ellam 68 9
  • Ihsan Orhan: Kimin vekili acaba. Ben hayatımda ıstakoz yemeyi bırak bir kere büyük bir marketin balık reyonunda görmüştüm. Özür dilemişmiş. Biri özür diler biri hakkınızı helal edin der. İmam gazlarsa cemaat kesiciye girer 196 11 Yanıtla Harun Gür: İstakozu amma büyüttünüz ne var dünyamı yıkıldı.Alt tarafı bir deniz ürünü.Yobazların içinde kaldık. 2 33 Ömer Özen: emekliye git simit sat isciyede asgari ucret artirmak enflasyonu yukseltir siz bunla idare edin kasa bos dersen o ıstagoz 5tl de olsa büyür de büyur aynı heykel gibi 2 0
  • Erol MARASLI: Acaba bu kadar şen olmasının sebebi monaco yat kulübündeki yediği istakozmu ? Öyleyse bende yiyip gülmek istiyorum 175 9 Yanıtla ERŞAN KUNERİ: belki yat clubunun yatlarından birinde başka birşeyde yemistir..onun verdiği hazz ve mutlu edilmenin yansımasıdır bu kahkaha.. 39 4
  • Yunus Uslu: Kimi istakoz paylaşır kimi 40 liraya karnımı doyurayım diye kapıda . İnsanların temel ihtiyacı barınma ve beslenmedir. Dikkate almazsan halk patronluğunu gösterir 152 6 Yanıtla
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