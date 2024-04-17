AK Partili Şebnem Bursalı 'ıstakoz' krizi sonrası ilk kez görüntülendi

Politika

"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması siyaset gündemine damga vurdu. Söz konusu paylaşım yalnızca muhalefet kanadında değil, AK Parti içinde de rahatsızlığa neden oldu. Yaşanan krizin ardından ilk kez AK Parti'nin bugün yapılan grup toplantısında görüntülenen Bursalı'nın keyfinin bir hayli yerinde olduğu ve etrafa gülücükler saçtığı dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ İÇİNDE DE RAHATSIZLIK YARATTI

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kamuoyundan ve AK Parti içerisinden büyük tepki gördü.

"OLAYIN BÜYÜTÜLME NEDENİ TELEFERİK FACİASI"

Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlamıştı. Ancak bu açıklama yeterli olmadı ve tepkiler hız kesmeden gelmeye devam etti.

"YOL KAZASI OLDU, KAMU KAYNAĞI KULLANMADIM"

Bursalı, ıstakoz paylaşımına ilişkin olarak Sinan Burhan'a konuşarak bu meseleden dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim" dedi.

BURSALI "ISTAKOZ" KRİZİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

AK Parti içinde büyük tartışmalara neden olan krizin ardından Bursalı bugün ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti grup toplantısına katılan Bursalı'nın tatil sonrası bir hayli keyifli olduğu görüldü.

GAZETECİLERİN SORULARINA YANIT VERMEDİ

Etrafa gülücükler saçan ve partideki arkadaşlarının ellerini sıkan Bursalı gazetecilerin konuyla ilgili sorularına ise yanıt vermedi.