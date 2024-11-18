AK Partili Uygur: "Türkiye'nin AK Parti iktidarında nereden nereye geldiğini görmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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Politika

AK Partili Uygur: "Türkiye'nin AK Parti iktidarında nereden nereye geldiğini görmemiz gerekiyor"

AK Partili Uygur: "Türkiye'nin AK Parti iktidarında nereden nereye geldiğini görmemiz gerekiyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, partisinin Ayvalık'taki 8. Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu.

18.11.2024 23:43
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AK Partili Uygur: " Türkiye'nin AK Parti iktidarında nereden nereye geldiğini görmemiz gerekiyor"

BALIKESİR - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, partisinin Ayvalık'taki 8. Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu. AK Parti'nin 22 yıl boyunca girmiş olduğu 17 seçimde ipi göğüslediğine işaret eden Uygur, bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur; Ayvalık'ta AK Parti İlçe Başkanlığı'na Betül Akın'ın seçildiği genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin 22 yılının Türk Milleti'nin teveccühü ile iktidarda geçtiğini belirterek, "Hem genel idarede bakanlıklarımızın eliyle, hem de yerel yönetimlerde halkımızın, vatandaşlarımızın güçlü desteğiyle 22 yıl boyunca girmiş olduğumuz 17 seçimde ipi göğüsledik. Bu süreçte Türkiye tarihinin en büyük demokrasi hamlelerini gerçekleştirdik. Buraya gelmeden önce Cuma günü MYK toplantımız vardı. Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor. 22 yıllık süreçte partimizin yaptığı bu dev hamleleri sıklıkla milletimize hatırlatmamız gerekiyor. Ama önce partililer olarak bizlerin bunları unutmaması lazım. Bazen içinde bulunduğumuz o döngüler içerisinde, hayat gailesi içerisinde nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Mesela ben eski başbakana yazar kasanın fırlatıldığı günü çok iyi biliyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Mesleğe ilk başladığım ilk gündü. Türkiye'nin sadece bir saat içerisinde yaşadığı olumsuz manadaki ekonomik değişimi, o 1999 depreminin hemen akabindeki o dönemin başbakanının, "Ben yurt dışından gelen deprem yardımlarıyla memurun maaşını ödedim" dediğini ben hiçbir zaman unutmuyorum. İşte o dönemdeki Türkiye'den, İsrail'den satın alıp, bize kullandırılmayan İHA'lardan bugün yüzde 80 savunma sanayinde yerliliğe ulaştığımız bir Türkiye" dedi.

Türkiye'nin; hastanelerde rehin kalan hastalar, hastanelerde rehin kalan cenazeler, bulunamayan parayla bile satın alınamayan ilaçların olduğu karanlık dönemleri atlattığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Uygur, "Türkiye bunları yaşadı. Hak ve özgürlükler anlamındaki mağduriyetler hepimizin gözü önünde cereyan etti. Şimdi ise artık uluslar arası alanda da sözü dinlenen bir lider ve Türkiye var. Ülkemizde yaşayan 85 milyon her bir ferdin özlemiydi bu. "One Minüt" diyebilen bir lider. "Dünya 5'ten büyüktür" diyebilen bir lider. "Daha adil bir dünya mümkündür" diyen bir lider. Dünya'daki dış politikaya yön veren bir lider. Dünya mazlumlarına umut olan bir lider. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ile bizler Eski Türkiye'den, bu günlere geldik" ifadelerini kullandı.

"Zor demek istemiyorum ama kolay olmayan bir süreçten geçiyoruz"

Gabar'da terör ile mücadele edilirken, bugün Gabar'dan petrol çıkarıldığını aktaran Belgin Uygur, " Hakkari'de terör ile mücadele vardı, şimdi orada turizmin zirvesindeyiz. Her gün bir şehit haberi ve terör saldırına uğradığımız bir Türkiye'den, bugünkü güçlü bir Türkiye'ye ulaştık. 11 ilimizi gerçekten çok büyük bir yıkıma uğratan bir depremin hemen akabinde; yaraların hızlıca sarılması ve konutların hızlıca yapılmasıyla, konutlar teslim ediliyor. Zor demek istemiyorum ama kolay olmayan bir süreçten geçiyoruz. Pandeminin ekonomik etkileri, Ukrayna- Rusya savaşının olumsuz etkileri ve tabii ki depremin ekonomik etkilerine karşı bir yandan ekonomik tedbirler alırken, öbür taraftan da milletimizin her bir ferdinin o kontrol alanını sıkıntıya sokmamak anlamında, devletin yine bütün imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz. İnşallah, Allah'ın izniyle de en kısa zamanda toparlayıp, milletimizin her bir ferdinin ekonomik manada, bu fiyat artışlarından en az etkilenmesini sağlayarak, ülke ekonomimizi refah seviyesine çıkartabilmeye yönelik çabalarımızı da olumlu yönde ilerletmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Uygur: 'Türkiye'nin AK Parti iktidarında nereden nereye geldiğini görmemiz gerekiyor' - Son Dakika

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