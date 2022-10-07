İETT ücretlerine zam mı geliyor! Murat Ongun'un paylaşımı iddiaları güçlendirdi - Son Dakika
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İETT ücretlerine zam mı geliyor! Murat Ongun'un paylaşımı iddiaları güçlendirdi

07.10.2022 09:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde basın yayın halkla ilişkiler alanında görev yapan Murat Ongun, akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 4.5 lira zam gelmesine tepki göstererek, "Sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira arttı. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor'' ifadelerini kullandı. Ongun'un bu açıklaması, ''İETT'ye zam mı yapılacak?'' sorusunu akıllara getirdi.

OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aşan brent petrolün varil fiyatı sonrasında akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Son zamlar ile motorinin litre fiyatı 27.12 TL olurken, Murat Ongun'un paylaşımı İstanbul'da toplu taşımayı kullananları meraklandırdı.

"1 GÜNDE 600.000 LİTRE MAZOT TÜKETİLİYOR"

İBB yetkilisi Murat Ongun sosyal medya hesabından , ''Mazota bu gece yarısı gelecek zamla; sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira artmış olacak. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor'' dedi. Ongun'un bu paylaşımı İETT'ye yakın zamanda zam yapılabileceği iddialarını da güçlendirdi.

Murat Ongun'un paylaşımı gündem oldu! İETT'ye zam mı geliyor iddiaları güçlendi

İETT'YE NE ZAMAN ZAM YAPILMIŞTI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu yılın nisan ayında olağanüstü toplantısında; elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti. Bu zammın ardından İstanbul'da elektronik bilet fiyatı 7,67 TL ,öğrenci indirimli bilet ücreti 3,74 TL olmuştu.

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Son Dakika Politika İETT ücretlerine zam mı geliyor! Murat Ongun'un paylaşımı iddiaları güçlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT ücretlerine zam mı geliyor! Murat Ongun'un paylaşımı iddiaları güçlendirdi - Son Dakika
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