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AKPM Üyesi Günay, Macaristan'da Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

AKPM Üyesi Günay, Macaristan'da Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katıldı

05.11.2021 13:57
AKPM Üyesi Günay, Macaristan'da Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve kendisinin de katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu toplantısında çeşitli başlıklarda konuların...

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve kendisinin de katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu toplantısında çeşitli başlıklarda konuların ele alındığını bildirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre toplantıda, demokrasi, Avrupa Konseyinin rolü, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi arasındaki ilişki, yolsuzlukla mücadele, Brexit'in İrlanda'da insan haklarına etkisi gibi konular değerlendirildi. Ayrıca, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Batı Balkanlar'daki gelişmeler hakkında yaklaşımı paylaştı.

Toplantıda sunulan, Libya ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda hazırlanan raporda, Türkiye'nin Libya konusunda taraf olduğu ve destek verdiği gündeme getirildi.

Emine Nur Günay, rapora ilişkin, raportörün bölgedeki iki ana sorun olan Libya ve İsrail- Filistin çatışmasına odaklanma yaklaşımını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Libya'daki gelişmeler MENA Bölgesi'nin istikrarı için kritik öneme sahiptir. Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği tüm bölge için büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre Libya'nın meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümetini desteklemiş; mevcut Trablus Ulusal Birliği Hükümetini ve Libya'da kalıcı barışı tesis etmek amacıyla BM liderliğindeki Libyalılar arasındaki siyasi süreci desteklemeye devam etmiştir. Bu vesileyle, Türkiye'nin Libya halkına ve meşru Libya yönetimine desteğini artırmaya devam edeceğini yinelemek isterim."

Günay, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin bile doğrudan dahil olmasına rağmen raporda sadece 4 ülkenin adının geçmesini anlamanın mümkün olmadığını aktardı.

AKPM Üyesi Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca, Libya krizinin başından beri Türkiye, Libya'daki çatışmaya askeri bir çözüm olamayacağını ve krizden çıkmanın tek yolunun siyasi süreç olduğunu her zaman vurgulamıştır. Bu açıdan 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimler, tabii yapılabilirse, kritik önem taşımaktadır. Seçimler adil ve şeffaf bir şekilde yapılmalı ve sonuçları tüm taraflarca garanti edilmelidir. Ancak Temsilciler Meclisinin, Ulusal Birlik Hükümetinden güvenoyunun geri çekilmesine ilişkin kararı, seçimlerin öngörülen tarihte yapılmasını tehlikeye atabilir. Bu karar, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine katkı sağlamayacaktır. Bu bağlamda, Libya'daki tüm ilgili aktörlere, yol haritası tarafından belirlenen seçim tarihine saygı gösterilmesinin ve seçim sürecini ve istikrarı baltalayabilecek herhangi bir eylemden kaçınmanın önemini hatırlatmak önemlidir. Seçimlerin yapılması ve seçim yasasının hazırlanması bağlamında Avrupa Konseyi üyesi devletler olarak geniş bilgi ve tecrübemizi Libyalı muhataplarımıza sunabileceğimizi düşünüyorum."

AKPM Üyesi Günay, Macaristan'da Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katıldı

Emine Nur Günay, Avrupa Konseyi, Macaristan, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AKPM Üyesi Günay, Macaristan'da Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKPM Üyesi Günay, Macaristan'da Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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