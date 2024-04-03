Akşener'e soğuk duş! Kazandıkları ilçede seçimler iptal edildi - Son Dakika
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Politika

Akşener'e soğuk duş! Kazandıkları ilçede seçimler iptal edildi

Akşener\'e soğuk duş! Kazandıkları ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi. Güzelyurt'ta belediye başkanlığı için İYİ Parti adayı Hazim Turan 549 oy alırken, AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

03.04.2024 23:12
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AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

5 NİSAN'A KADAR İTİRAZ EDEBİLİYORLAR

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

KİM NE KADAR OY ALMIŞTI?

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

Kaynak: AA

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