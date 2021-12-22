Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgına karşı en güçlü tedbir olan aşıyı kendimiz üretmek için uzun süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantıyla milletimizle paylaşacağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, bir diğerini İstanbul'da atacağımız adımla Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, asgari ücrete tarihin en yüksek artışını yaptıklarını, uzun yılların özlemini hayata geçirerek, asgari ücreti vergi dışı bıraktıklarını anımsattı.

Yıllardır "Asgari ücret vergi dışı kalmalı" dendiğini anlatan Erdoğan, "Bunu da bizim iktidarımız başardı." diye konuştu.

Memurlar dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldıklarına işaret eden Erdoğan, "Böylece mesela memurlarımızda toplu sözleşme artışına ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Yine memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek gösterge uygulamasını da inşallah önümüzdeki yıl içinde hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektörün de çalışanlarına, bu gelişmeler doğrultusunda hak ettiği ücreti sunacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Orman işçilerine müjde

Bugün bir müjde de orman işçilerine vermek istediklerini dile getiren Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Ülke olarak ormancılık faaliyetlerinde gerçekten gurur veren çalışmalara imza atıyoruz. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını gerçekleştirerek, 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır. Tabii bu faaliyetleri yürüten orman köylümüze de gereken desteği veriyoruz. Ormanların bakım ve üretim işlerini yapan orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23 ve temmuz itibarıyla yüzde 23 olmak üzere, yıllık ortalama yüzde 51 oranında artırıyoruz."

Erdoğan, orman köylüsünün alın terinin karşılığını vereceğine inandığı bu artışların hayırlı olmasını diledi.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve mercimek üreticilerinin verim kaybı yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, "Kuraklıktan zarar gören toplam 651 bin üreticimize verim kaybı oranlarına göre değişen miktarlarda kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, çiftçilerin tohumu toprakla buluşturmasını, ekmesini, üretmesini devam ettirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır"

Gelecek dönemde eğitim ve kültürün, önceliklerinin ilk sıralarında yer alacağının altını çizen Erdoğan, "Bu çerçevede eğitim ve öğretim alanında maziden atiye köprü kuran, yeni ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıl aradan sonra Milli Eğitim Şurası'nı topladık. Çok geniş katılımın sağlandığı Şura'da çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar; eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmalarımızda bize yol gösterecektir." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize sanayi bölgelerinin tamamında mesleki eğitim merkezi kurma sözü verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu doğrultuda gerekli çalışmaları tamamladılar. Artık ülkemizdeki 251 organize sanayi bölgemizin tamamında mesleki eğitim merkezleri faaliyete geçmiştir. Bu mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgelerimizdeki işletmelerimizin ihtiyaç duydukları insan kaynağını yetiştireceklerdir. Diğer taraftan 3308 sayılı Meslek Kanunu'nda iki önemli değişikliğe gidiyoruz. Bunlardan ilkiyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin aldıkları asgari ücretin üçte biri tutarındaki aylığın, devlet tarafından ödenmesini sağlıyoruz. İkincisiyle de mesleki eğitimin son sınıfındaki kalfaların asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret almalarını temin ediyoruz. Böylece mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi daha da artacaktır. Amacımız; hiçbir sektörde hiçbir firmamızın 'Aradığım elemanı bulamıyorum' diyemeyeceği bir mesleki eğitim sistemini kurmaktır."

Bu adımların faydasını şimdiden görmeye başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Mesela; mesleki eğitimdeki döner sermayelerin üretim kapasitesi yüzde 63 artışla 700 milyon liraya ulaştı. Buradan elde edilen gelirlerden meslek lisesi öğrencilerimiz 42 milyon lira, öğretmenlerimiz de 102 milyon lira pay aldılar. İnşallah önümüzdeki yıl meslek liselerimizin üretim kapasitesini 1,5 milyar liraya çıkartmayı ve böylece meslek lisesi öğrencilerimizin tamamının bu imkandan faydalanmasını hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, meslek liselerinde üretilen ürünlerden birinin de "Hızlı antijen kiti" olduğunu, sonucu 15 dakikada belli olan bu kitin, kullanım onayı alındıktan sonra okullarda uygulamaya sokulacağını bildirdi.

Okulların tamamında "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi başlattıklarını, bu kapsamda 1,5 ay gibi kısa sürede 13 bin 500 kütüphaneyi okullara kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, bu ayın sonunda projenin tamamlanacağını ve kütüphanesiz okulun kalmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların doğal gaz dönüşüm taleplerinin hepsini karşıladıklarını dile getirdi.

"Bu atamada, ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz"

Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, "İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada, ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki okul, öğretmen, sistem eksikliklerini büyük ölçüde giderdikleri için bundan sonra enerjilerini, kalitenin yükseltilmesine vereceklerini aktardı.

"Bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz"

Erdoğan, dünyanın son 2 yıldır salgınla mücadele ettiğine, Kovid-19 virüsünün, çeşitli varyant ve şekillerde daha epeyce zaman hayatta kalacağının anlaşıldığına işaret etti.

Avrupa ülkelerinde kapanmaların yeniden başladığını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun biz, güçlü sağlık sistemimiz, yaygın aşılama oranımız ve tedbirlere riayetimizle bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. İşte en kritik anda bile, 3 ay gibi kısa bir sürede Çam ve Sakura Hastanesini tamamladık, bitirdik. Ama 3 aylık süreye ise Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1006 odalı iki hastaneyi yetiştirdik ve bu arada bir tanesini de yine Arnavutköy'de yaptık, bitirdik. Numan Bey'in babasının adını da verdiğimiz o tarihi eseri, modern bir hastaneye çevirdik.

Hasta ve vefat sayılarındaki aşağı yönlü eğilim devam ediyor. Salgına karşı en güçlü tedbir olan aşıyı kendimiz üretmek için uzun süredir çalışıyorduk. Grup toplantımızın ardından bu konuda bir müjdeyi canlı bağlantıyla milletimizle paylaşacağız. Şanlıurfa'daki bu merkez, bir diğerini İstanbul'da atacağımız adımla Turkovac inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti TBMM Grup Toplantısı basına kapalı devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı finansal paketin detaylarına ilişkin AK Parti'li milletvekillerine bilgi verdi.

(Bitti)