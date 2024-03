Alan, "Zonguldak hizmet mi istiyor, patinaj yapmak mı"

Politika

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan Zonguldak'ın değişmesi ve gelişmesi için herkesin oyuna talip olduklarını söyledi. Politik tartışma ve polemiklerin ötesinde hizmetlerin konuşulması gerektiğine dikkat çeken Alan, geçmiş yıllarda şehrin kayıplarına dikkat çekerek; "Yaptıklarımız ortada. Bize yetki verildiğinde herkes kazanacak" dedi.

"Bu Ömer Selim Alan meselesi değil" diyen başkan Alan, seçmenlerden Zonguldak'ın geleceğine imza atmasını isteyerek; "Geçmişte kazananların da kaybettiği bir Zonguldak vardı. Şimdi diyorum ki kimse kaybetmesin birlikte kazanalım. Ben 7'den 70'e herkesle birlikte kazanmayı teklif ediyorum. Başlayan yatırımlarımız devam etsin, yeni projeler hız kazansın. Siyasi görüşler ne olursa olsun. Vatandaşlar olarak imzamızı daha yaşanabilir bir Zonguldak için atalım" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan soruları yanıtlayarak Zonguldak'ın değişmesi ve gelişmesi için herkesin oyuna talip olduklarını belirterek, yeni dönemde çok daha tecrübeli ve hizmetler konusunda kararlı bir Ömer Selim Alan olacağını söyledi. Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak'ta değişim ve gelişmeyi katlayarak devam ettireceklerini belirterek tüm seçmenlere mesaj verdi.

Görev yaptığı beş senenin 2 yılı pandemi ile geçmesine rağmen şehrin vizyonunu değiştirecek hamleleri yaptıklarını, ikinci beş yılda çok daha önemli projelerin hayata geçireceklerini belirten Alan; "Zonguldak değişim istiyor. Her kesimden vatandaşımız ile kucaklaşıyor, görüşüyoruz. Herkes daha güzel, daha hızlı hizmeti istiyor. Vatandaşımızın hakkı. Hep birlikte yeni Zonguldak diyerek Ortaya bir iddia koyduk ve beş seneyi bitirdik. Asıl şimdi kente katma değer katacak, esnafımız, vatandaşımızın yüzünü güldürüp Zonguldak'ımızın çok daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacak projelerimiz var. Onların bazılarını açıkladık. Belediyemizin yaptığı ve artırarak yapacağı asli hizmetleri proje diye anlatmadık" dedi.

"Değişim büyük düşünmek ve kararlı davranmak ile olur"

Alan bir soru üzerine; "Şimdi seçim döneminde aday arkadaşlarımızın kendi kitlelerine mesaj verdiklerini görüyoruz. Elbette onlar da böyle çalışacak. Ama Zonguldak'ımızın bir gerçeği var. Geçmişten bugüne bu şehirde kimin neyi ne kadar değiştirebildiğini vatandaşımız görüyor. Biz birinci beş yılda malum pandemi ve asrın felaketi nedeniyle istediklerimizin hepsini gerçekleştiremedik Ama daha fazlası için ne kadar kararlı, inançlı olduğumuz ortada. Değişim, büyük düşünmek ve kararlı davranmak ile olur. Bizim yaptığımız bu" dedi.

"Öyle 'dilekçe yazdım, Ankara'ya gönderdim' demekle hizmet gelmez"

Alan, "Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de sayın bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteği ile oluyor bu kadar hizmet, yatırım ve proje. Öyle 'dilekçe yazdım Bakanlığa, İller Bankası'na gönderdim' demekle olmuyor. Biz iktidar partisinin belediye başkanı olmamıza rağmen sürekli olarak bakanlıklarımızda görüşmeler yaparak bu çalışmaları yapıyor, kaynak sağlıyoruz. Zonguldak'ın derdini, talebini en iyi şekilde anlatarak ikna edemezsek açıkça söylemek gerekirse bu kaynaklar hızlıca gelmez. Yeni dönem için daha büyük düşünüyor ve daha fazla kararlıyız. Çünkü Zonguldaklı hemşerilerimizin, bazı şeylerin değişmeye başlamasıyla gelecek için ümitlendiğini, umutlandığını, daha fazlasını da isteyebilecekleri bir belediyecilik olduğunu gördüklerine inanıyoruz. Gittiğimiz her yerde bunu duyuyoruz. Mutlu oluyoruz. İnancımız ve kararlılığımız artıyor" şeklinde konuştu.

"İdeolojik değil hizmet odaklı bakarsak Zonguldak kazanır"

Başkan Alan'a Eski CHP İl Başkanı Osman Yayla'nın kendisini destekleyen sözlerinin ardından bazı CHP'lilerin tepkisine maruz kaldığı hatırlatılarak kendisi ile yeniden görüşüp görüşmediği soruldu. Herkes ile görüştüğünü ve görüşebileceğini belirten Alan; "Osman Bey'e bu sözleri için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bakın, bizim dönemimizde elbette her şeyi dört dörtlük yapamadık. Az önce de söyledim. Pandemi ve deprem felaketine rağmen seçime 6 ay kala Fevkani Köprüsü'nü yıkmak ve diğer projelere başlamak, sahili bitirmek öyle kolay şeyler değil. Biz daha fazlasını yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımız da hangi siyasi partiye gönül verirse versin yapabileceğimizi gördüler. İdeolojik değil hizmet odaklı bakarsak Zonguldak kazanır. Yaptıklarımız ile bunu görüyoruz. Şu neden yapılmadı diyenler çoktu. Şimdi şöyle olsa daha iyi olurdu böyle olsa daha iyi olurdu diyorsunuz. Diyoruz. O nedenle Osman Bey gibi gerek CHP'ye gönül versin gerekse diğer partilere oy vermiş olsun çok sayıda vatandaşımızdan bu destekleri görüyoruz. O zaman diyorum ki, Allah kaza bela, pandemi gibi olaylar vermediği sürece daha fazlasını, daha iyisini, daha hızlısını yapabiliriz. Zonguldak'ta bu saatten sonra yapılacak düzenlemeler bu güzel şehrimizin daha fazla fark edilmesine, kültür, sanat ve turizm anlamında merkez olmasını sağlayacak. Bizim bu anlamda hedeflerimiz büyük. Biz olmazsak bunlar akamete uğrar. Zonguldak'ımız eskiden olduğu gibi patinaj yapar. Geçmişte olduğundan daha kötü olur. AK Parti'ye oy vermemiş pek çok vatandaşımızdan destek görüyoruz. Tüm seçmenlerimiz genel seçimde görevlerini yaptı ama yerel seçim başka. Hizmet seçimi olmalı. Zonguldak'ı seviyorsak o zaman hepimiz bu hizmetlerde pay sahibi olabilmenin onurunu, gururunu yaşamalıyız. Genel seçimlerde AK Parti'ye oy vermemiş çok vatandaşımızdan bu destekleri açıkça görüyoruz. Kendilerine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Her partiden vatandaşlarımız var. Ayrıca arkadaşlar ben her kesimden, her siyasi partiden vatandaşımız ile sadece bugün görüşmüyorum. Kızılay'daki görevim döneminden itibaren önceliğimiz ideoloji değil hizmet oldu. Ben her zaman sokakta oldum. Sokak dışında olduğum yer ise Ankara oldu" diye ifade etti.

"Köprüye karşı çıkanlar memnun, Valilik yıkıldığında da aynı şey olacak"

Ömer Selim Alan, Valilik binasının yıkılarak yerine meydan düzenlemesi yapılmasını amaçlayan projesinin bazı kesimlerce tepki aldığının hatırlatılması üzerine; "Arkadaşlar. Biz yıllardır bu şehirde her türlü etkinliğin olabileceği meydan ve buluşma yerinin olmadığını konuşmuyor muyuz? Zonguldak'ta bazı şeyleri yıkmadan bunları yapamayız. Ama bunları yıkabilmek için önce kafamızın içindeki statükocu düşünceleri yıkmalıyız. Zonguldak Valiliği tarihi bina değil. Geçmişte tarihi Valilik binasın yıkımına karşı çıkmamışız. Şimdi şehrin ufkunu açacak adımlardan birini atacağız. Ben tek başıma atmayacağım. Bu seçimde bu değişim ve yenilenme adımlarına oy veren tüm vatandaşlarımızla birlikte atacağız. Köprü için de çok şey söylendi, yazıldı. Belki de biz yeterince anlatamadık bazı şeyleri. O dönem köprünün yıkılmasına karşı olan çok sayıda vatandaşımızdan teşekkür alıyoruz. Bunlar adım adım. Valilik binası yıkıldığında oraya çok amaçlı bir meydan yapıldığında düşünün şehrin önünün nasıl açıldığını. İnanıyorum bugünden karşı çıkan arkadaşlarımız 'iyi ki yıkılmış' diyecek. Biz büyük düşünüyoruz. Zonguldak'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için daha çok projemiz var. Zonguldak'ımız çok büyük bir değişim ve gelişim fırsatı yakaladı. Belediyemiz, üniversitemiz ile ulaşımı ve güzellikleri ile Zonguldak asıl şimdi cazip hale gelecek" dedi.

"Esnafımız yeni döneme hazır olsun"

Fevkani Köprüsü yıkılırken bazı esnafın direndiğini, karşı çıktığını belirten Alan; "O arkadaşlarımızın çoğu şimdi; 'Karşıydık ama iyi oldu' diyor. Bunlara benzer çok vatandaşımızdan aynı cevapları, teşekkürleri alıyoruz. Ama bazı şeyleri anlatamıyoruz. Bu da bizim kusurumuz olsun. Şimdi esnafımız için her değişim önemli. Biliyoruz. Anlıyoruz. Doğal olarak kimse kendi mevcut yerinden çıkmak istemez ama biz bu şehirde değişim ve yenilik getireceksek bunları yapmak zorundaydık. Ben değil başka bir arkadaşımızda olsa bunları yapmak zorundaydı. Bakın, emin olun bu köprüyü CHP'li bir belediye başkan arkadaşımız yıksa heykeli dikilirdi. Vatandaşımızı anlıyorum ama bizim de tek gayemiz hizmet ve yaşanabilir bir Zonguldak. Şimdi esnafımız malum sıkıntıda. Şehirde yaşanan bu değişim ve Zonguldak'ın ilgi merkezi olması ile birlikte esnafımızın yüzünü güldürecek adımlar atılacak" şeklinde konuştu.

"Kendimizi yeterince anlatamadığımızı gördük"

Başkan Ömer Selim Alan dönem dönem gündeme gelen tarzıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine; "Galiba bu konuda da kendimizi yeterince anlatamadık. Arkadaşlar aslı astarı olmayan söylenti ve karalama kampanyaları yapılırken bazı şeylere sessiz kalamazdık. Bunları sizler de biliyorsunuz. İşini gücünü bırakmış sürekli insanlarla kavga eden, insanların işiyle, gücüyle uğraşan bir Selim Alan göstermeye çalışanlar var. Her şamar atmaya kalkana sessiz kalmamızı beklersek o zaman biz bu belediyeyi yönetemeyiz. Yönettirmezler. Bakın, o zaman geçmişi hatırlayalım. Neler yaşanmıştı? Aynı şeyleri yaşarız. Herkesi memnun etmek mümkün mü? Değil. Yüzde yüz memnuniyet zaten mümkün değil ama hatırlarsanız adaylık netleştikten sonra Ankara dönüşü de söyledim. Benim de hatalarım olmuştur. Olur. İstemeden kalbini kırdıklarım varsa özür diledim. Ben de beş sene önceki Ömer Selim Alan değilim. Bu kadar saldırı, haksızlık, karalama çabası, bana, mesai arkadaşlarımıza ve aileme saldırı varken siz olsanız ne kadar sabredebilirsiniz. Özel ve bireysel çıkarlarına yardımcı olamadığımız arkadaşlarımız kızıyorsa onlara yapacak bir şeyim yok. Ama Tepebaşı'ndaki Emine abla, Bahçelievler'deki Ahmet abi geciken bir hizmetten dolayı kızıyor, eleştiriyorsa onun başım üzerinde yeri var. Benden kavgacı bir Ömer Selim Alan yapamazsınız. Dik biriyim, inatçıyımdır. Başarıyı da bugün yapılan pek çok projeyi de ona borçluyum. Ben de kendi muhasebemi yapıyorum elbet. Daha tecrübeli, hizmet konusunda daha azimli daha kararlı bir Ömer Selim Alan olarak, milletvekillerimiz, bakanlarımız, il başkanımız ve elbette Cumhurbaşkanımızın bizlere olan güven ve desteği ile söylentilere, kavgalara, dedikodulara değil hizmetlere odaklanma zamanı" dedi.

Başkan Alan CHP Lideri Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde sarf ettiği; "Tahsin Başkan'a baktım. Öyle Güney'den falan değil. Kuzey'in bir evladı. Öyle çok aşağılardan olanlar burada işte ne yapıyorlar? 5 senedir gördünüz. Bu Güney'den değil Kuzey'den. Trabzonlu bir kardeşimiz. Bakın yerel yönetimde Trabzonlu'nun CHP'lisi çok makbul. İstanbul'da Trabzonlu büyükşehir belediye başkanı var değil mi? Trabzon'da kaç tane milletvekili var? Dört tane. Kaç tane Trabzonlu bakan var? Dört tane. Etti sekiz. Ortahisar Belediyesi AK Parti'de 9. Trabzon Büyükşehir AK Parti'de 10. 10 tane AK Partili Trabzonlu Trabzon'a bir tane hafif raylı sistem yapamadı. Bir tane CHP'li Trabzonlu Ekrem İmamoğlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı" sözlerine; "Takdiri kamuoyuna, sevgili vatandaşlarımıza bırakıyorum" dedi.

Bir siyasi parti liderinin Zonguldak'ta böyle bir şey söylemesinin demokrasi kenti olarak bilinen Zonguldaklılara hakaret olduğunu belirten Alan; "Biz insanları, kitleleri hizmet için buluşturmaya, birleştirmeye çalışırken bir genel başkanın bu sözleri söylemesi bu şehrin insanlarını karalamaktır. Binlerce madenci şehidimizin maneviyatlarına hakarettir. Biz bunu kabul etmedik ve tekrar söylüyoruz. Asıl üzücü olan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan arkadaşlarımızın bu sözler sonrası tek bir açıklama yapmadan beklemesidir. Biz, bu şehri kim bölmeye, ayrımcılık yapmaya kalkarsa karşısında durmalıyız. Kendisine böyle bir şeyi neden söylettiler bilemiyoruz. Takdir kamuoyunun."

"Değişim ve yenilik mi istiyoruz, patinaj yapan bir Zonguldak mı?"

Alan, vatandaşların siyasi görüşünün ne olursa olsun doğru hizmetlerin karşılık bulduğunu belirterek; "Bu Zonguldak'ımızla ilgili bir seçim. Hizmetin seçimi. Siyasi parti seçiminden ziyade ya hep birlikte 'Yeni Zonguldak' diyerek hep birlikte çalışacağız ya da eski Zonguldak'a dönerek kaybettiğimiz yıllarda olduğu gibi patinaj yapacağız. Bunu niye söylüyorum? Doğdum doğalı bu vilayetteyim. Bu şehrin çok yılları böyle heba oldu gitti. Çok yıllarımızı kaybettik. Zonguldak olarak hak ettiğimiz belediyecilik hizmetlerini alamadık. Kazandım zannedenler de kaybettiler ama; anlamaları çok uzun zaman aldı. Vatandaşımızın oyuna talibiz. Onlardan rica ediyoruz ve bizden yana olduklarını biliyoruz. Bütün vatandaşlarım hizmet istiyor. Hizmeti yapacak olanın da bizim olduğumuzu biliyorlar. Vatandaşlarımız artık yerel seçim ile genel seçimin farkını daha iyi görüyor. Yetki ellerindeyken bir çivi çakamayanlarla zaman kaybı yaşandığını görüyorlar. Hizmet gelmedikten sonra daha çok öpüp sarılsak ne olacak. Bu güzel şehrimizin hizmete ve daha rekabetçi bir durum gelmesi gerekiyor. Bu Selim Alan meselesi değil. Birlikte kazanalım. Ben 7'den 70'e herkesle birlikte kazanmayı teklif ediyorum. Sandıktan daha güçlü, daha kararlı, daha çok elimizi güçlendirerek çıkalım ki başlayan yatırımlarımız devam etsin, yeni projeler hız kazansın. Politik görüşler ne olursa olsun. Vatandaşlar olarak imzamızı beş sene içinde çok daha yaşanabilir bir Zonguldak için atalım" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK