Alanya Belediye Başkanı Kadınları Kutladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,"Kadınlarımız sevgi pınarlarımız, evlerimizin bereketi, çocuklarımızın anası, geleceğimizi hazırlayan ilk öğretmenlerdir" dedi.
Başkan Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezinden hizmet alan kadınlar ile Alanya'daki dernekler ve STK'ların kadın temsilcileri ile kahvaltı da bir araya geldi. Alkışlarla karşılanan Başkan Yücel, tüm masaları tek tek gezerek kadınların bu anlamlı gününü kutladı. Kadınlara karanfil hediye edilen programda konuşan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, bu güzel organizasyon için Başkan Yücel'e teşekkür etti ve kadınların toplumdaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Salonu dolduran binlerce kadına seslenen Başkan Yücel ise sözlerine, " Neşet Ertaş'ın, "Benim iki sevdiğim var, biri anam; biri yarim. İkisine de hürmetim var, biri anam; biri yarim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisinin var bir yari, biri anam biri yarim" sözleri ile başladı.
"Kadınlar geleceğimizi hazırlayan ilk öğretmenlerdir"
Başkan Yücel konuşmasında, "Kadınlarımız sevgi pınarlarımız, evlerimizin bereketi, çocuklarımızın anası, geleceğimizi hazırlayan ilk öğretmenlerdir. Bakın kadınların çok önemli, ama gözden kaçan bir özellikleri daha vardır: Baba dili yoktur, ama ana dili vardır; baba okulu yoktur ama anaokulu vardır. Şunu da belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Kadınlarımız hayatımızın her anında olduğu gibi kurtuluş savaşımızda da cephede en az erkekler kadar çalışmış, can siper hane savaşmışlardır. Kadınlarımız hayatımızın, devletimizin her safhasında biz erkeklerin önünü açan, arkasında duran kıymetlilerimizdir" dedi.
"Hizmet yolunda kadınlarımızla el ele vererek zorlukları aşacağız"
Alanya Belediyesi'nin kadınların her zaman yanında olduğunun altını çizen Başkan Yücel, "Siyaset yapan, sorumlulukları olan biri olarak, kadınlarımızın hayatını güzelleştirmek için Kadın Aile Destek Merkezimizden, ücretsiz psikolog, avukat ve aile danışmanı ve diyetisyene, spor salonlarına kadar kadınlarımızın hizmetine açtık. Aynı zamanda çalışan kadınlarımıza maddi manevi destek olmak için 2 tane kreşimizi sizlerin hizmetine sunduk. Aynı zamanda annelerimizin en kıymetlileri çocukları için 2 tane etüt merkezini hayata geçirdik. Gelecek dönemimizde de bu hizmetin dahası var, bu hürmetin dahası var, bu sevginin dahası var diyoruz. Daha çok çalışacağız, kadınlarımızı daha iyi anlayacağız, hizmet yolunda kadınlarımızla buluşacağız, el ele vererek zorlukları aşacağız" diye konuştu.
Kahvaltı programına; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesinin kadın meclis üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi'nden hizmet alan kadınlar, Alanya'da faaliyet gösteren dernekler ve STK'ların kadın temsilcileri katıldı. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Alanya Belediye Başkanı Kadınları Kutladı - Son Dakika
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşan 'kendilerine polis süsü vererek 3-4 kişilik gruplar halinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında çeşitli adreslerde arama yapıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Müdürlük, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyuşturucu bağımlılığına düşmüş bireylerin atölye çalışmalarının sergisine katıldı. Sergiye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirten Şimşek, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?