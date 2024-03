Alanya Belediye Başkanı Kadınları Kutladı

Politika

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,"Kadınlarımız sevgi pınarlarımız, evlerimizin bereketi, çocuklarımızın anası, geleceğimizi hazırlayan ilk öğretmenlerdir" dedi.

Başkan Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezinden hizmet alan kadınlar ile Alanya'daki dernekler ve STK'ların kadın temsilcileri ile kahvaltı da bir araya geldi. Alkışlarla karşılanan Başkan Yücel, tüm masaları tek tek gezerek kadınların bu anlamlı gününü kutladı. Kadınlara karanfil hediye edilen programda konuşan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, bu güzel organizasyon için Başkan Yücel'e teşekkür etti ve kadınların toplumdaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Salonu dolduran binlerce kadına seslenen Başkan Yücel ise sözlerine, " Neşet Ertaş'ın, "Benim iki sevdiğim var, biri anam; biri yarim. İkisine de hürmetim var, biri anam; biri yarim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisinin var bir yari, biri anam biri yarim" sözleri ile başladı.

"Kadınlar geleceğimizi hazırlayan ilk öğretmenlerdir"

Başkan Yücel konuşmasında, "Kadınlarımız sevgi pınarlarımız, evlerimizin bereketi, çocuklarımızın anası, geleceğimizi hazırlayan ilk öğretmenlerdir. Bakın kadınların çok önemli, ama gözden kaçan bir özellikleri daha vardır: Baba dili yoktur, ama ana dili vardır; baba okulu yoktur ama anaokulu vardır. Şunu da belirtmek isterim. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Kadınlarımız hayatımızın her anında olduğu gibi kurtuluş savaşımızda da cephede en az erkekler kadar çalışmış, can siper hane savaşmışlardır. Kadınlarımız hayatımızın, devletimizin her safhasında biz erkeklerin önünü açan, arkasında duran kıymetlilerimizdir" dedi.

"Hizmet yolunda kadınlarımızla el ele vererek zorlukları aşacağız"

Alanya Belediyesi'nin kadınların her zaman yanında olduğunun altını çizen Başkan Yücel, "Siyaset yapan, sorumlulukları olan biri olarak, kadınlarımızın hayatını güzelleştirmek için Kadın Aile Destek Merkezimizden, ücretsiz psikolog, avukat ve aile danışmanı ve diyetisyene, spor salonlarına kadar kadınlarımızın hizmetine açtık. Aynı zamanda çalışan kadınlarımıza maddi manevi destek olmak için 2 tane kreşimizi sizlerin hizmetine sunduk. Aynı zamanda annelerimizin en kıymetlileri çocukları için 2 tane etüt merkezini hayata geçirdik. Gelecek dönemimizde de bu hizmetin dahası var, bu hürmetin dahası var, bu sevginin dahası var diyoruz. Daha çok çalışacağız, kadınlarımızı daha iyi anlayacağız, hizmet yolunda kadınlarımızla buluşacağız, el ele vererek zorlukları aşacağız" diye konuştu.

Kahvaltı programına; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesinin kadın meclis üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri, Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi'nden hizmet alan kadınlar, Alanya'da faaliyet gösteren dernekler ve STK'ların kadın temsilcileri katıldı. - ANTALYA