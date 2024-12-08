Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız

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Haberler.com'a konuk olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, 2022'de kurulan 6'lı masa ile ilgili, "Oradaki hatalarımızın farkındayız. O hataların aynısını tekrar edecek durumumuz yok." dedi.

08.12.2024 09:12  Güncelleme: 09:39
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörleri Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"GÖRÜŞMEKTE OLDUĞUMUZ BAŞKA SİYASİ PARTİLER DE VAR"

Saadet ve Gelecek Partisi ile ortak grup kurma konusunda kesinleşmiş bir durum olmadığını ifade eden Babacan, "Bu partilerin birleşmesi, tek parti olması anlamına gelmiyor. Amaç sadece orada bir grup oluşturmak değil." dedi.

Üç partinin yeterli olmayacağını belirten Babacan, "Görüşmekte olduğumuz başka siyasi partiler de var. Diğer siyasi partilerle işbirliği içerisinde görüşerek bu cepheyi genişletmek ve daha güçlü bir birlik, beraberlikle vatandaşlarımızın karşısına çıkmak. Bunun Türkiye için biz çok önemli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"VATANDAŞLARDA GÜVEN OLUŞTURAMADIK"

Bedia Teymur'un "Yeni oluşumun 6'lı masadan nasıl bir farkı olacak?" sorusuna yanıt veren Babacan, 6'lı masadaki kompozisyonun çok farklı olduğunu belirtti. Çok gayret ortaya koyduklarını dile getiren Babacan, "Fakat vatandaşlarımıza 'bunlar kavgasız, gürültüsüz bir şekilde bu ülkeyi yönetebilir' güvenini oluşturamadık." şeklinde konuştu.

"6'LI MASADAKİ HATALARIMIZIN FARKINDAYIZ"

Her şeye rağmen 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48 oy aldığını hatırlatan Babacan, "Demek ki ilkeler ve hedefler eğer sağlam konulursa ve uyumlu bir çalışma ortamı olursa başarı sağlanabilir. Biz oradan çok şey öğrendik. Oradaki hatalarımızın farkındayız. O hataların aynısını tekrar edecek durumumuz da yok. Onun farkındayız." ifadelerini kullandı.

6'lı masa; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 12 Şubat 2022'de yapılan toplantı sonucu kurulmuştu. İlk başta Millet İttifakı'ndan ayrı bir oluşum olan 6'lı masa, 26 Ocak 2023'te 11'inci toplantısının ardından kendini ilk defa "Millet İttifakı" olarak tanımlamıştı. İYİ Parti'nin o dönemki Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyerek masan ayrılma kararı almış ancak üç gün sonra tekrar oturmuştu. Aynı gün ittifakın ortak adayının Kılıçdaroğlu olduğu açıklanmıştı.

Ali Babacan\'dan 6\'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız

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Son Dakika Politika Ali Babacan'dan 6'lı masa itirafı: Hatalarımızın farkındayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selami Karagülle:
    GEREKSİZ BOŞ ADAM 33 5 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    Kolpaçı , sizin yatcak yeriniz yok. 33 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    buda kendini bi şey sanıyor boş adam 27 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Ne hatası, kılıctaroglunu tok.atladınız, avantadan vekil kazandınız. 28 0 Yanıtla
  • Ali :
    Kim daha büyük dilimi alacak diye baktiniz, ama hepiniz 3 birini aldiniz. Devleti satmaya kalktiniz, terörü destekleyen Partiler ile isbirligine girdiniz. Hicbirzaman halki düsünmediniz hep kendi cikarinizi düsündünüz. Hicbiriniz bespara etmezsiniz. Cikarcilar. 21 2 Yanıtla
  • 7 İphone:
    Ermeni 17 3 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    şu saatten sonra size ihtiyaç yok 17 0 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Siz istediğiniz partiyle birleşin alacağınız oy 0.5 Okadar gereksiz siyasetçilersiniz Kemal kılınçdaroglu olmasa 1 tane milletvekili çıkaramazdınız 15 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Bu da kendini hala nimetten sayıyor Tayyip'ten ayrıldığın an işin bitti 13 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TARIH SENIDE ENINDE SONUNDA UNUTULANLARIN ALBUMUNE EKLEYECEK 12 0 Yanıtla
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