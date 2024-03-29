DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Deprem geliyorum diyor. Dolayısıyla mevcut yapı stokumuzun gözden geçirilmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor." dedi.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl'e gelen Babacan, bir otelde gazetecilere, Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir zulüm altında yaşadığını söyledi.
İsrail'in saldırılarında 32 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Babacan, bunların üçte ikisinin kadın ya da çocuk olduğunu kaydetti.
İki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik ile ilgili eylem planlarını hazırladıklarını anlatan Babacan, "Sayfalar dolusu bu eylem planıyla belediyecilik nedir, şehircilik nedir, yerinden yönetim nedir, tek tek ortaya koyduk. Türkiye'de daha önce hiçbir siyasi bir parti böyle bir şey yapmamış bugüne kadar." diye konuştu.
Deprem uzmanlarının sürekli Türkiye'de en riskli bölgelerden biri olarak Bingöl'ü işaret ettiğini kaydeden Babacan, Bingöl'ün depreme hazırlanmasının çok önemli olduğunu aktardı.
Babacan, "Deprem geliyorum diyor. Dolayısıyla mevcut yapı stokumuzun gözden geçirilmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor. Deprem anında ağır hasar göreceği ya da yıkılacağı şimdiden belli olan yapı stokumuzun derhal ama derhal yenilenmesiyle beraber Bingöl'ümüzün, vatandaşlarımız için çok daha emniyetli, çok daha yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi en önemli konumuz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Genç Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşlarla sohbet etti, partisinin Bingöl Belediye Başkanı adayı Mesut Günaydın için destek istedi.
Çalışmaları kapsamında Solhan ilçesine de geçen Babacan, seçim otobüsünden halkı selamladı. Babacan, partisinin seçim koordinasyon merkezinin önünde vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika › Politika › Ali Babacan: Deprem geliyorum diyor, yapı stokumuz gözden geçirilmeli - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü sandığa gidileceğini belirterek, "Bu sefer şehrimize ve ilçemize hizmet edecek, eser üretecek, 7 gün 24 saat hizmetimizde olacak yerel yöneticileri belirleyeceğiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.
ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ülke gündemini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakan Özhaseki, AK Parti'nin gerçek ve hizmet belediyeciliği yaptığını belirtti ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ayrıca deprem konusuna da değinen Bakan Özhaseki, depremzede illerdeki çalışmaların devam ettiğini ve yapılan evler hakkında bilgi verdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifade açıklandı. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o tarihte başlatılan kampanyaya bağış yapmadığını ve para görüntüleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmeler, okul çevreleri ve parklar incelendi. 362 şüpheli sorgulanırken, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 1 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?