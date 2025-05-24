Ali Babacan: Kriz Kapıda! - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan: Kriz Kapıda!

Ali Babacan: Kriz Kapıda!
24.05.2025 15:09
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Babacan, Türkiye'deki hukuksuzluk ve ekonomik krizlere dikkat çekerek, adaletin olmadığını ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemiz böyle yönetilmeye devam ederse daha çok kriz görürüz. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Hukuk yoksa adalet yoksa güven yok" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Bursa'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Osmangazi ilçesindeki bir otelde gazetecilerle basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk'ün yanı sıra parti üyeleri de katıldı. Tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'nın son yıllarda plansız büyüme ve çarpık kentleşmeyle karşı karşıya kaldığını belirten Babacan, "Bu kadim şehrimizde olmak büyük mutluluk. Ancak Bursa'ya her gelişimde üzülüyorum. Sanayi ve yapılaşmanın etkisiyle Bursa'nın yeşil tonu griye çaldı. TOKİ'nin uygun olmayan şekilde yaptığı binalar, Bursa'ya ihanettir. Sebzesiyle, meyvesiyle önemli bir tarım bölgesi olan Bursa Ovası, bugün betonlaşmayla karşı karşıya. İmar rantı ve haksız kazanç şehirleri katlediyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE HUKUK VE ADALET KRİZİ VAR'

Babacan, "Türkiye'de çok büyük bir hukuk ve adalet krizi var. Türkiye'de hukuk devleti ilkesi tamamen yerle bir edilmiş. İstanbul Belediyesi'nde yaşanan olayların üzerinden 2 ay geçti. Anayasa kararlarına uyulmuyor, bu büyük felakettir. HSK denen bir yapı var. Buna Meclis'in seçtiği üç üye seçildi ve bir süreç yaşandı. Yargının idare ve denetim organı. Kura yerine basit çoğunluk diye bir şey uydurup, Genel Kurul'a isim gönderdiler. Hükümetin anayasayı delmesine alışığız da Meclis'in kendi eliyle delmesi kabul edilemez. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemiz böyle yönetilmeye devam ederse daha çok kriz görürüz. Fakir daha fakir, zengin daha zengin oldu. Hukuk yoksa adalet yoksa güven yok" dedi.

'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Babacan, "Terörle mücadele, her şeyden ayrı bir konudur. Terörün kök sebeplerine inmemiz lazım. O kök sebepleri ortadan kaldıracak işler yapmamız lazım. Bu silahlı bir örgüt. Silahlı mücadele bu işin olmazsa olmazı tabii ki ama sadece silahla çözülmediğini gördük. Şimdi gelelim işin dış boyutuna. Terör uluslararası bir sorun. Sadece ülkemizde olan bir sorun değil. Bizim terör meselesini sadece Türkiye değil; İran, Irak ve Suriye boyutuna da bakmamız gerekiyor. Geniş perspektiften çözüm üretmemiz gerekiyor. Yapıları iyi anlamamız gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

'ÖDENEN FAİZ, ANAPARAYI GEÇMİŞ DURUMDA'

Babacan, ekonomiye yönelik de "Emekli geçinemiyorsa, asgari ücretli temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, gençler iş bulamıyorsa, pazardan insanlar boş dönüyorsa bu bir krizdir. Enflasyonu patlattılar, faizler tarihi zirvede. Vatandaşın, sanayicinin borcu her geçen gün artıyor. Hazine, dünyanın en yüksek faiziyle borçlanıyor. Ödenen faiz, anaparayı geçmiş durumda" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ali Babacan: Kriz Kapıda! - Son Dakika

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