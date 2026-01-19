Alkol masasında sela okutan MHP\'li meclis üyesine ihraç

MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Aksoy, arkadaşlarıyla eğlendiği bir yemekte, rakı masasında sela okutturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen, Ç.T. (videoda sela okuyan şahıs) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Gündem olan görüntülerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Burdur'un Gölhisar ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapan Abdullah Aksoy'un partiyle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz'la görüştüğünü ifade ederek, "Alkol masasında sela okutan meclis üyesi ihraç… MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ile görüştüm. Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlattıklarını ve ihraç edeceklerini söyledi. MHP'nin bu tür konulardaki tavrı son derece nettir. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.