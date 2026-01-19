Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç - Son Dakika
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

19.01.2026 16:13
Alkol masasında sela okutturduğu görüntülerle skandala imza atan Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ise Aksoy'un partiden ihraç edileceğini açıkladı.

MHP'li Meclis Üyesi Abdullah Aksoy, arkadaşlarıyla eğlendiği bir yemekte, rakı masasında sela okutturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen, Ç.T. (videoda sela okuyan şahıs) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Gündem olan görüntülerin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Burdur'un Gölhisar ilçesinde İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapan Abdullah Aksoy'un partiyle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz'la görüştüğünü ifade ederek, "Alkol masasında sela okutan meclis üyesi ihraç… MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ile görüştüm. Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlattıklarını ve ihraç edeceklerini söyledi. MHP'nin bu tür konulardaki tavrı son derece nettir. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    MHP ve AKparti, gereğini derhal yapar. o yüzden Güveniyoruz, iktidara.. Yanlışlıkları,Hatalarınn, üstünü örten değil. üzerine giden anlayış.Taktir ediyoruz. 36 33 Yanıtla
    Vakkas Can Vakkas Can:
    bırak bu işleri basması olmasaydı da aynı şey olur muydu acaba 11 12
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Aynen 3 5
  • Ahmet Dabanlı Ahmet Dabanlı:
    İnsan acayip bir mahluk 31 2 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    kendi yaptığı yanlış ama Partim her zaman gereğini yapmıştır 9 12 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    nedense Süleyman soylu aklıma geldi birden 8 6 Yanıtla
  • 232379 232379:
    Bugün Seçim Olsa Alacaklari oy yüzde 3.ü geçmez 5 7 Yanıtla
    
    
