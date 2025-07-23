Almanya\'dan Gazze\'ye Ateşkes Çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 28 ülkenin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde koşulsuz ve kalıcı ateşkes çağrısı içeren ortak bildirisine Almanya'nın imza atmamasını, "AB Konseyinin geçtiğimiz günlerdeki ortak açıklamasıyla hemen hemen aynı içerikte idi" sözleriyle savunarak, İsrail hükümetini Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanlara son vermeye çağırdı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile başkent Berlin'de bir araya geldi. Merz ve Fiala, Almanya Başbakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Merz, konuğu Fiala ile Rusya ile savaşta Ukrayna'ya verilen destek, Avrupa'nın savunma ve güvenlik politikası, ekonomi ağırlıklı olmak üzere iki ülke ilişkileri, ABD ile gümrük tarifeleri anlaşmazlığı ile Almanya'nın sınır kontrolleri başlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Merz, 28 ülkenin Gazze çağrısına Almanya'nın katılmamasını savundu

Almanya Başbakanı Merz'e İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 28 ülkenin İsrail'i Gazze Şeridi'nde "derhal ve koşulsuz ateşkes" yapmaya çağırdığı ortak açıklamaya ülkesinin neden katılmadığı soruldu. Başbakan Merz, 28 ülkenin Gazze açıklamasında yer alan içeriğin geçtiğimiz haftalarda AB Konseyi'nde kabul edilen ortak açıklamayla aynı olduğunu belirterek, "Avrupa Konseyinin 28 ülkenin çağrısında ifade edilenlerle hemen hemen aynı içeriğe sahip ortak bir açıklaması var. Almanya'da Gazze'deki koşulların artık kabul edilemez olduğunu çok açık bir şekilde söyleyen ilk kişilerden biri olduğumu iddia edebilirim. Bunu bir hafta önce açık ve net şekilde ifade ettim. Burada yeniden tekrarlamak istiyorum. İsrail hükümetine yoğun askeri saldırıları durdurma, ateşkesi kolaylaştıracak imkanı sağlama ve insani yardımların oradaki nüfusa ulaşmasına izin vermesi için güçlü bir çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

Başbakan Merz, AB Konseyinde bu tutumu sergilediklerini belirterek, "Birkaç hafta önce Brüksel'deki AB Konseyinde kabul ettiğimiz metnin hazırlanmasına aktif şekilde katıldım" dedi.

Merz, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'den Almanya'nın da İsrail'i kınayan ülkelerin açıklamasına katılması yönünde gelen çağrıların hatırlatılması üzerine koalisyonda görüş ayrılıkları bulunmadığını söyledi. Merz, "Herhangi bir görüş ayrılığı yok, aksine İsrail hükümetine Gazze Şeridi'ne yönelik bu yoğun bombardımanlara derhal son vermesi ve insani yardıma izin vermesi çağrısı Berlin'deki koalisyonun ortak politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın sınır kontrolleri

İki başbakanın görüşmesinde Almanya'nın Çekya dahil olmak üzere komşu ülkelerden gelenlere yönelik sınır kontrolleri de gündeme geldi. Almanya Başbakanı Merz, sınır kontrolleri konusunda Avrupa odaklı bir çözüme vurgu yaparak, "Avrupa'nın dış sınırlarını daha iyi koruyacak bir konumda olmadığımız sürece Avrupa'nın iç sınırlarında kontroller yapmak zorunda kalacağız" dedi.

ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı

Merz, "ABD ile gümrük anlaşmazlığında artık kritik bir aşamaya yaklaşıyoruz. Adil, güvenilir ve düşük gümrük oranları içeren bir anlaşmaya ihtiyacımız var. ABD ve Avrupa arasındaki bu ticaret politikası transatlantik pazarı güçlendirmeli, zayıflatmamalı. Aksi takdirde bu anlaşmazlık özellikle Atlantik'in iki yakasındaki tüketiciler için halihazırda verdiği zarardan daha da büyük bir zarara yol açacaktır. Böyle bir çözüm bulunmazsa, tam tersine ihtiyacımız olan bir dönemde ekonomik belirsizlikler yaşama riskiyle karşı karşıya kalırız" dedi.

"Almanya ile Çekya stratejik ortak"

Çekya Başbakanı Fiala ise, Almanya ile ülkesinin stratejik bir ortak olduğuna vurgu yaptı. Fiala, Çekya ile Almanya arasındaki yeni demiryolu bağlantısı, ticaretin gelişmesi ve seyahatin kolaylaşması başlıklarında değerlendirmelerde bulundu. Almanya'nın yasadışı göçle mücadele kapsamında sınır kontrollerini sıkılaştırmasına değinen Fiala, "Avrupa düzeyinde etkili bir çözüm bulamazsak, bu durum Avrupa içindeki ilişkilerin sorunlu hale gelmesine ve sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasına yol açacaktır. Almanya'nın iç sınırlarında kontroller getirmesini bir ölçüde anlayabiliyoruz" dedi.

Fiala, "Ukrayna'ya destek verme çabalarımızı sürdürmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Ukrayna'nın cesur mücadelesini sürdürebilmesi için askeri yardımların kesintisiz devam etmesini sağlamalıyız. Almanya ile Ukrayna'nın hava savunma güçlerinin güçlendirilmesi konusunda da işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BERLİN