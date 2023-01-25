Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş Sinan Ateş suikastıyla ilgili konuştu: Cinayet aydınlatılmalı - Son Dakika
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Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş Sinan Ateş suikastıyla ilgili konuştu: Cinayet aydınlatılmalı

25.01.2023 10:11

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili konuştu. Türkeş, "Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. MHP'nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş'in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın göbeğinde bir suikasta kurban gitmesi büyük infial yaratırken, toplamda 15 kişinin tutuklandığı soruşturma da her geçen gün derinleşiyor.

BAHÇELİ'DEN GAZETECİNİN SORUSUNA TEPKİ: HADİ İŞİNE BAK

Cinayet sonrası muhalefetin Sinan Ateş suikastının aydınlatılmasına yönelik açıklama ve çabaları sürerken, MHP ve Ülkü Ocakları'nın böylesine infial yaratan bir olayla ilgili sessizlikleri ise dikkatlerden kaçmadı. Hatırlanacağı üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısından çıkışta koridorda kendisine Sinan Ateş cinayetini soran gazeteciye "Hadi işine bak, hadi" karşılığını vermişti.

TÜRKEŞ'TEN SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI GELDİ

Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama ise MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten geldi. Gazeteci Barış Pehlivan'ın sorularına yanıt veren Türkeş, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak "Derin bir konu, anladığım kadarıyla... Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş'ten feyz alan bütün ülkücüler olarak üzgünüz. MHP'nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş'in kemiklerini sızlatır.

"BASİT BİR CİNAYET DEĞİL, MESAJ VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey'in MHP'sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Alper Arslan: Seval hanım şunu mu demek istiyor Bahçeli hükümetin yanında yer almayıp da altılı masanın yanında mı yer alacaktı HDP ile kol kola Amerika'nın Avrupa'nın dediğini yapan Uşak bir ülke mi olacaktı o zaman mı Türkeş'in çizgisinden gitmiş olacaktı insanlar aklını yitirmiş olmalı ne zaman solun bu ülkeye bir faydası olmuş ki, ben gençliğimi úlkú ocaklarında geçirmiş biri olarak bugünkü MHP'nin çok doğru bir çizgide olduğunu tam tersine ondan ayrılan çakma çikarci ülkücüler olduğu belli oldu Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Sinan Ateş açıklaması: Basit bir cinayet değil, mesaj verildi Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten Sinan Ateş açıklaması: Basit bir cinayet değil, mesaj verildi Bahçeli 'Hadi işine bak' dedi! MHP'den Sinan Ateş sorusunu soran gazeteciye tepki: Ajan provokatör edası var Bahçeli 'Hadi işine bak' dedi! MHP'den Sinan Ateş sorusunu soran gazeteciye tepki: Ajan provokatör edası var

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Son Dakika Politika Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş Sinan Ateş suikastıyla ilgili konuştu: Cinayet aydınlatılmalı - Son Dakika


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