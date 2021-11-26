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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)

26.11.2021 16:49

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI'NIN AÇILIŞINI YAPTIİzmir Bayraklı'daki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık aradan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca tamamen yenilenen, modern yüzüyle Türk futbolunun en tarihi ve sembolik spor tesislerinden Alsancak Mustafa...

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

İzmir Bayraklı'daki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık aradan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca tamamen yenilenen, modern yüzüyle Türk futbolunun en tarihi ve sembolik spor tesislerinden Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı.

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, İzmir milletvekilleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, kentteki spor kulüplerinin başkanları, STK temsilcileri, dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Avrupa ikincisi Göksu Üçtaş Şanlı, Altay Spor Kulübü'nün altyapı oyuncuları da katıldı.FORMA HEDİYE EDİLDİAçılış kurdelesini Altay Spor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, protokol ve altyapı oyuncularıyla birlikte kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stada 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' ismini verdiklerini açıklayarak, "Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden, Altay ve Altınordu burayı birlikte kardeşçe kullanacaklar. İçeride ayrıca kapalı alanlarda da gençlik merkezi yer alıyor. Burada sadece futbol değil; gençlik merkezinde kitap da okuyabilecek, çalışmalarınızı da yapabileceksiniz" dedi.Açılışın ardından Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı formayı hediye etti. Altyapı oyuncuları ile takımın kadın futbolcularıyla yakından ilgilenen Erdoğan, genç sporcuların imza isteklerini kırmadı. Genç sporculara da kurdele kesimi için makas dağıttıran Erdoğan, özellikle günün anısı için saklamalarını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından statta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanlarıyla sohbet etti.MUSTAFA DENİZLİ'YE BÜYÜK ONURTörende Cumhurbaşkanı Erdoğan, stada Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli'nin adının verildiğini duyurdu. Halen futbolcu olarak efsanelerinden olduğu Altay'ı çalıştırıp, takımı geçen sezon 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ayrı ayrı şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör oldu. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı.Mustafa Denizli, Altay'daki futbolculuğu döneminde Alsancak Stadı'nda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Takımının Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Medipol- Başakşehir maçı için kampta bulunan Mustafa Denizli, açılış töreni için dün gece İzmir'e gelip ardından maça yetişmek için Altay Spor Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile özel jetle İstanbul'a döndü.14 BİN TARAFTAR KAPASİTELİ STADYUMGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aynı yerinde yeniden inşa edilip, Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olan UEFA standartlarındaki 14 bin taraftar kapasiteli stadyumda; liman tarafındaki idari bina ve dükkanların yanı sıra ilk kez karşı kale arkasında 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor. Statta ilk kez tüm tribünlerin üzeri membran çatıyla kapalı hale getirildi. Nisan 2017 ve Haziran 2021'de yapılan iki ihale sonrası yaklaşık 130 milyon TL maliyetle inşa edilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları bulunuyor. Stat, yeni haliyle kapılarını önümüzdeki haftalarda açacak.İLK MAÇ 1910'LARDA, SON MAÇ 2014'TEİlk olarak 1910'lu yıllarda İzmir'de Rumların kurduğu Panionios Kulübü'nün maçlarını oynadığı arazide; 1929 yılında tribünleri yapılan stat, yıkılmadan öncesi son şeklini 1971 Akdeniz Oyunları öncesinde aldı. Yıllarca kentteki tüm futbol kulüplerinin maçlarını oynadığı stat, 2014 yılında depreme dayanıksız raporu almasının ardından kapatıldı. Stat, çürük olduğu için kapanmadan önce en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki maça ev sahipliği yaptı. Son karşılaşmayı 9 bin 256 biletli seyirci takip etti. Yıkım çalışmaları 2015'te tamamlanan stadın yeniden inşaatı ise 9 Eylül 2017'de, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan temelle başladı.SÜPER LİG'İN İLK GOLÜ ALSANCAK'TAMilli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de ilk hafta İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı. Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu. Stat, A Milli Takım'ın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı. Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayıp Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu. Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek eledi.

Ergin KARATAŞ- Onur ATIŞ- Mustafa KÖPRÜLÜ- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Stadı, Denizli, İzmir, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2) - Son Dakika
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