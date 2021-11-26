Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla deprem konutlarının tapuları teslim edildi (2) - Son Dakika

ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADI'NIN AÇILIŞINI YAPTI

İzmir Bayraklı'daki törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 yıllık aradan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca tamamen yenilenen, modern yüzüyle Türk futbolunun en tarihi ve sembolik spor tesislerinden Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışını yaptı.

Ergin KARATAŞ- Onur ATIŞ- Mustafa KÖPRÜLÜ- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,