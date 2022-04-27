Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak! - Son Dakika

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklayan 6 siyasi partinin genel başkanları, üçüncü toplantılarını 24 Nisan akşamı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde, iftar buluşmasında yapmıştı.

KOMİSYONLARIN TOPLANTILARI GELECEK PARTİSİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

Resmi gündeminde 'seçim güvenliği' ve 'parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası' olan toplantının hemen ardından komisyonlar oluşturularak mutabakat zeminine ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda bugün, 6'lı masadaki siyasi partilerin oluşturduğu üç komisyonun Gelecek Partisi ev sahipliğinde ilk toplantılarını gerçekleştirecekleri öğrenildi.

BUGÜN ÜÇ KOMİSYON TOPLANIYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; bugün toplantı yapacak komisyonlardan ilki Seçim Komisyonu olacak. Bu komisyonda siyasi partilerden Muharrem Erkek (CHP), Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi), Bülent Şahinalp (Demokrat Parti) Nedim Yamalı (Gelecek Partisi), Şenol Sunat (İYİ Parti) ve Bülent Kaya'nın (Saadet Partisi) katılacağı belirtildi.

Toplanması beklenen ikinci komisyon Seçim Güvenliği Komisyonu olacak. Bu komisyonda da Oğuz Kaan Salıcı (CHP), İdris Şahin (DEVA Partisi), İlay Aksoy (Demokrat Parti), Ayhan Sefer Üstün (Gelecek Partisi), Şenol Sunat (İYİ Parti) ve Hasan Bitmez'in (Saadet Partisi) katılması bekleniyor.

Bugün toplanacak üçüncü komisyon ise Yasal Çerçeve Komisyonu olacak. Bu komisyonda Muharrem Erkek, Mustafa Yeneroğlu, Serhan Yücel (Demokrat Parti), Serap Yazıcı (Gelecek Partisi) ve Uğur Poyraz (İYİ Parti) görev yapacak. Saadet Partisi'nin bu komisyona isim bildirmediği fakat parti adına komisyona Bülent Kaya'nın katılması bekleniyor.