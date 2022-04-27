Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak! - Son Dakika
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Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!

27.04.2022 10:46
Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!

Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadaki siyasi partilerin oluşturduğu üç komisyonun ilk toplantılarını bugün gerçekleştirecekleri öğrenildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı açıklayan 6 siyasi partinin genel başkanları, üçüncü toplantılarını 24 Nisan akşamı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde, iftar buluşmasında yapmıştı.

KOMİSYONLARIN TOPLANTILARI GELECEK PARTİSİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

Resmi gündeminde 'seçim güvenliği' ve 'parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası' olan toplantının hemen ardından komisyonlar oluşturularak mutabakat zeminine ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Bu kapsamda bugün, 6'lı masadaki siyasi partilerin oluşturduğu üç komisyonun Gelecek Partisi ev sahipliğinde ilk toplantılarını gerçekleştirecekleri öğrenildi.

BUGÜN ÜÇ KOMİSYON TOPLANIYOR

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; bugün toplantı yapacak komisyonlardan ilki Seçim Komisyonu olacak. Bu komisyonda siyasi partilerden Muharrem Erkek (CHP), Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi), Bülent Şahinalp (Demokrat Parti) Nedim Yamalı (Gelecek Partisi), Şenol Sunat (İYİ Parti) ve Bülent Kaya'nın (Saadet Partisi) katılacağı belirtildi.

Toplanması beklenen ikinci komisyon Seçim Güvenliği Komisyonu olacak. Bu komisyonda da Oğuz Kaan Salıcı (CHP), İdris Şahin (DEVA Partisi), İlay Aksoy (Demokrat Parti), Ayhan Sefer Üstün (Gelecek Partisi), Şenol Sunat (İYİ Parti) ve Hasan Bitmez'in (Saadet Partisi) katılması bekleniyor.

Bugün toplanacak üçüncü komisyon ise Yasal Çerçeve Komisyonu olacak. Bu komisyonda Muharrem Erkek, Mustafa Yeneroğlu, Serhan Yücel (Demokrat Parti), Serap Yazıcı (Gelecek Partisi) ve Uğur Poyraz (İYİ Parti) görev yapacak. Saadet Partisi'nin bu komisyona isim bildirmediği fakat parti adına komisyona Bülent Kaya'nın katılması bekleniyor.

YORUMLAR
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6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (3) 6 muhalefet partisinin genel başkanları DP Genel Merkezi'nde bir araya geldi (3) Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi Altı parti lideri üçüncü kez bir araya geldi

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Son Dakika Politika Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak! - Son Dakika
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