Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım - Son Dakika
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Politika

Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Mal varlığınızı ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna "Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere ABB Başkanı Mansur Yavaş mal varlığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

13.03.2024 09:24  Güncelleme: 09:50
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde mal varlığını açıklamasının ardından bir açıklama da kendisinden beklenen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MAL BİZİM DEĞİL ALLAH'IN, BİZ EMANETÇİYİZ"

Turgut Altınok'un katıldığı canlı yayındaki konuşmasından satır başları şu şekilde; "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim.

"BİZ OVACIK'TA 6 AYDA BUZ PATENİ PİSTİ YAPTIK"

20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye'de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi'dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir'in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık'ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara'dan çocuklar Keçiören'e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz.

"ALTINOK'UN NEYİ VARSA TÜRKİYE SINIRLARINDADIR"

Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Londra'da ev aldığımı, çocuklarımın şirketleri olduğunu söylüyorlar, hepsi yalan. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra'dan ev aldın mı, alabildin mi?"

Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Turgut Altınok, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Necati Kaya: Biraz götürdükten sonramı. 123 16 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Tabi birazını saga sola saymak lazım ondan sonra açıklasın 97 5 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Özetle adam diyor ki olurki seçimi kazanamayız boşuboşuna vaziyeti ifşa eylemeyelim… 89 4 Yanıtla
  • Hugs70: rüyanda görürsün Ankarayi 75 9 Yanıtla
  • Ali Haspolat: ankaralıların böyle bir derdi yok ! takıl sen 64 5 Yanıtla
  • babasultan: Zaman kazanmaya çalışıyor :D 59 3 Yanıtla
  • ŞOK MAN: Daha sıfırlayamamış demek ki… 56 4 Yanıtla
  • Çağatay Edesen: "...Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz..." diyenler; miraslarınızı çocuklara değil de hazineye bırakın o halde, çocuklarınız da sıfırdan Allah için mal edinsin.! 38 1 Yanıtla
  • Turan BAKIR: Birazını bana gonder sana ağır gelmesin az bi emanetçide ben olayım. 32 3 Yanıtla
  • özcan özdemir: neden sildi değilde sonra cunki mal varlığını tasviye edecek benim şu malım var yani belediyeyi somurmus ordan ona buna verecek akrabalarına sonra sütten çıkış akkasik olacak yazık adamlar şimdi diyorsa şimdi yoksa kaciramazsin 8 1 Yanıtla
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