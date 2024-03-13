Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım

Politika

Buket Aydın\'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde mal varlığını açıklamasının ardından bir açıklama da kendisinden beklenen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MAL BİZİM DEĞİL ALLAH'IN, BİZ EMANETÇİYİZ"

Turgut Altınok'un katıldığı canlı yayındaki konuşmasından satır başları şu şekilde; "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim.

"BİZ OVACIK'TA 6 AYDA BUZ PATENİ PİSTİ YAPTIK"

20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye'de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi'dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir'in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık'ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara'dan çocuklar Keçiören'e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz.

"ALTINOK'UN NEYİ VARSA TÜRKİYE SINIRLARINDADIR"

Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Londra'da ev aldığımı, çocuklarımın şirketleri olduğunu söylüyorlar, hepsi yalan. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra'dan ev aldın mı, alabildin mi?"