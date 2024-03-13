Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde mal varlığını açıklamasının ardından bir açıklama da kendisinden beklenen Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok dikkat çeken ifadeler kullandı.
Turgut Altınok'un katıldığı canlı yayındaki konuşmasından satır başları şu şekilde; "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim.
20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye'de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi'dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir'in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık'ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara'dan çocuklar Keçiören'e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz.
Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Londra'da ev aldığımı, çocuklarımın şirketleri olduğunu söylüyorlar, hepsi yalan. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra'dan ev aldın mı, alabildin mi?"
Son Dakika › Politika › Ankara adayı Turgut Altınok: Mal varlığımı kendim istediğim zaman açıklayacağım - Son Dakika
ANKA HABER AJANSI 13 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-11' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, araç ve dijital materyale el konulduğu ve 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespit edildi.
Çayırova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarına devam ediyor. Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun da katıldığı bir programda kadınlarla bir araya geldi. Programda, seçim beyannamesinde yer alan hanımlar lokali ve aile okulu programı projelerini anlattı. Çiftçi, kadınlara yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, aktif ve sağlıklı yaşam merkezleri kuracaklarını ve aile okulu programları düzenleyeceklerini belirtti.
AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Trabzon'da yeni bir hizmet döneminin başlayacağını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinden sonra ikinci 5 yılda da Mersin’i yöneteceklerini belirten Seçer, “Seçimlerde Türkiye’nin de en anlamlı sonucu Mersin’den çıkaracak. İkinci 5 yılda da biz yolumuza devam edeceğiz” dedi ve 5 yıl önce verdikleri sözleri de yerine getirdiklerinin altını çizdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Lütfü Savaş, AKP’nin depremin faturasını CHP’ye ve kendisine kesmeye çalıştığını belirterek, “Ben sokakta dolaşıyorum, anketler de iyi. Demek ki depremde burada yeteri kadar çalışmışım ama hükümetin belediye başkanlarının birçoğu yoktu ilk on gün. 22 yıllık hükümet sınıfta kaldı. Rant ve siyasi kazanımları için benim üstüme geldiler. Mesele yok, biz yine kazanacağız, Hatay kazanacak.” dedi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy ve beraberindekiler, Yeni Üreyil Derneği'ni ziyaret ederek, projelerini anlattı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çimse-İş Sendikası'nı ziyaret ederek, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı ve gerçekleştirdiği projeleri anlattı.
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın ziyareti kapsamında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. Uysal, seçimlerde başarılar diledi ve Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte olduğunu vurguladı. Kıvrak ise Uysal'a teşekkür ederek Çine'nin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'nde bulunan Yalınayak Kapalı Pazar Yeri'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğinde Başkan Seçer'e, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti. Seçer, konuşmasında çocuklar ve ailelerle birlikte birlik ve beraberlik dileğinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-11' Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Çetelerin 2 milyar TL'lik faaliyetleri ortaya çıktı.
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